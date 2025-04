Adara Molinero agafa força i confirma el pitjor sobre Hugo Sierra, pare del seu fill

Adara Molinero ha trencat un silenci que mantenia des de fa alguns mesos. La que va ser concursant de realities com Gran Hermano o GH Dúo ha tornat amb En las mejores familias, un videopòdcast en el qual conversa amb la seva mare. La madrilenya ha aprofitat aquesta trobada amb els seus seguidors per destapar com es comporta el seu ex, Hugo Sierra, amb el seu fill Martín.

Molinero va escollir el Dia del Pare per llançar un atac directe cap a qui va ser la seva parella. La televisiva va felicitar els "que no porten dos mesos sense veure el seu fill". Unes paraules amb les quals deixava en evidència l'uruguaià donant pistes de com és la relació que manté aquest amb el seu petit.

En una data tan assenyalada, Adara va valorar els progenitors que exerceixen el seu paper. Als que s'involucren, "cuiden i donen suport als seus fills en cada etapa de la seva vida i en les seves decisions", defensava Adara.

Adara Molinero es reafirma en les seves paraules sobre Hugo Sierra

Veladament, va fer referència als que, per una raó o una altra, no estan a prop dels seus fills. Per a la filla d'Elena Rodríguez, "ser pare és més que un títol; és un compromís diari". Raó per la qual la influencer va posar l'accent en aquells que es guanyen el ser reconeguts com a pares.

Ara, en la xerrada que Elena Rodríguez i Adara Molinero han mantingut, aquesta es reafirma en les seves paraules. "El que vaig escriure i vaig explicar és així: és el que em sembla que hauria de ser un pare", defensava.

Una afirmació que de nou recorda que aquest rol el tenen aquells que s'involucren en la criança dels seus fills. "Jo no he tingut aquesta sort i, en general, hi ha altres persones que no tenen aquesta sort tampoc", matisava Adara.

Farta de ser qüestionada per cadascuna de les publicacions que comparteix, la guanyadora de GH VIP 7 es va mostrar taxativa amb aquest assumpte. "Els pares haurien de tenir vergonya per no ser bons pares", va assegurar.

Molinero, a més, va voler que quedés ben clar que el missatge que va llançar el Dia del Pare no va ser fruit d'un impuls del qual després s'hagués penedit.

Adara Molinero va denunciar que Hugo Sierra no compleix amb les obligacions que té amb el seu fill

"És més just que el pare no estigui complint com a pare o és més just que la dona estigui cansada?", va preguntar Adara Molinero en veu alta. I va afegir: "Prou ja! Estic cansada ja de callar. Ha arribat un punt que ja no puc més".

Va ser en aquell moment quan Elena Rodríguez, mare d'Adara, va prendre la paraula. L'exconcursant de Supervivientes va argumentar que les mares no sempre han d'estar a l'altura, més encara quan hi ha una altra persona que hauria d'estar en la mateixa mesura involucrada.

La mare d'Adara va aprofitar la seva intervenció per assenyalar que mares i pares "tenen la mateixa responsabilitat i obligació". Segons ella, ambdós han d'estar presents "en la mateixa mesura".

Hugo Sierra, per la seva banda, va tenir ocasió de donar la seva opinió sobre el que Adara havia manifestat sobre ell. Arran de les paraules de la influencer, TardeAR es posava en contacte amb Sierra per conèixer la seva impressió. Llavors el guanyador de GH Revolution responia taxatiu: "És una malvada, et puc dir això només, poc a afegir", va assenyalar a un dels redactors del format.