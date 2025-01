Ángel Cristoo es queda mut davant el gest inesperat de Bárbara Rey a '¡De Viernes!'

Ahir a la nit es va viure un moment ple de tensió en el programa ¡De Viernes! Bárbara Rey es va presentar al plató per respondre a les acusacions d'Ángel Cristo. L'enfrontament mediàtic entre Bárbara Rey i Ángel Cristo va assolir un nou punt àlgid.

Ángel Cristo havia declarat recentment que, durant el temps en què compartien llar, "sempre hi havia depressions, crits i baralles". A més, va afirmar que la seva mare "ha anat deixant moltes víctimes al seu pas". Aquestes paraules van ressonar amb força i van generar una onada d'especulacions sobre la veritable dinàmica familiar.

Davant aquestes acusacions, Bárbara Rey va decidir donar la seva versió dels fets. Va arribar al plató amb les proves definitives que contraresten les paraules del seu fill. Entre elles, missatges i cartes enviades pel seu fill que narren una relació molt diferent a la descrita per Ángel Cristo.

El gest de Bárbara Rey que ha deixat en shock a Ángel Cristo

Aquests documents van revelar moments de cordialitat i proximitat entre ambdós. Aquestes proves presentades per Bárbara Rey han deixat en shock a Ángel Cristo, qui no esperava que la seva mare, Bárbara Rey, encara guardés documents gràfics de les seves converses.

Amb veu ferma i pausada, Bàrbara va compartir alguns fragments d'aquestes missives. El moment més impactant de la nit va ser quan Bàrbara va valorar el testimoni d'Ana Herminia Illas, exconcursant de GH Dúo. Ana Herminia havia demanat públicament que la família deixés enrere les rancúnies i busqués la pau, encara que Bàrbara encara sent que el seu fill li ha fet molt de mal.

Ángel Cristo es queda sense paraules amb les proves presentades per Bárbara Rey

L'impacte d'aquestes proves va ser immediat. Els col·laboradors del programa no van ocultar la seva sorpresa davant la contundència de les proves presentades.

No obstant això, el gran absent de la nit va ser Ángel Cristo, qui no va estar present al plató. Fins al moment, no ha emès cap declaració sobre les proves que podrien desmentir les seves paraules, encara que segur que ho farà pròximament.

El programa va tancar amb la promesa de seguir de prop aquesta truculenta història familiar. Mentrestant, Ángel Cristo encara guarda silenci sobre els documents presentats per la seva mare. Els televidents especulen sobre quin serà el seu pròxim moviment d'aquesta mediàtica família.

El que està clar és que la relació entre mare i fill no ha tocat fons. Encara queda esperança. L'opinió pública es manté dividida, però tots coincideixen que aquesta història familiar està lluny d'acabar.