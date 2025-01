Sofía Cristo fa el pas definitiu amb la seva nòvia, Sandra Ly-Flor: ‘Em costa molt’

Dos dies després de l'última entrevista televisiva de la seva mare, Sofía Cristo ha fet un important pas, decisió en la qual ha comptat amb el suport de la seva nòvia. Segons ha transcendit, la DJ ha tingut l'oportunitat de beneir les cendres de la seva gosseta: “Em costa molt tenir les cendres de l'Adelita aquí”.

Va ser el passat 28 de novembre quan la filla de Bárbara Rey va acudir a les seves xarxes socials per anunciar la mort de la seva inseparable amiga de quatre potes. Gran notícia que va fer pública a través del seu perfil d'Instagram.

“M'has donat el millor de tu, l'amor més pur, la companyia més fidel i els 14 anys més equilibrats de la meva vida. Vas estar a l'infern amb mi i en vam sortir juntes[…]La paraula que et defineix a tu, la meva estimada filla, és «amor»”, declarava Sofía.

Una dura pèrdua que, a jutjar per les seves últimes imatges, li està costant superar. Aquest diumenge, 19 de gener, Sofía Cristo i la seva nòvia, Sandra Ly-Flor, han reaparegut a la localitat madrilenya de Morata de Tajuña.

Amb motiu de la festivitat de Sant Antoni, patró dels animals, la parella ha acudit fins allà per participar en un acte organitzat per Mensajeros de la Paz i la Fundació El Arca de Noé.

Com era d'esperar, els reporters no han volgut deixar passar l'ocasió per preguntar-li a Sofía Cristo per les últimes declaracions de la seva mare i el seu germà. No obstant això, la nòvia de Sandra Ly-Flor ha decidit mantenir-se en silenci, deixant clar que no vol participar en aquesta guerra.

Tanmateix, això no li ha impedit viure a la DJ un dels dies més emotius de tota la seva vida. I tot al recordar la mort d'un dels seus grans pilars: la seva gossa Adelita.

Sofía Cristo fa un important pas amb el suport de la seva nòvia, Sandra Ly-Flor

Han passat ja gairebé dos mesos des que Sofía Cristo es va acomiadar d'Adelita, la seva estimada gossa de 14 anys. Una defunció que va deixar la nòvia de Sandra Ly-Flor totalment devastada, ja que, juntament amb ella, va viure alguns dels moments més importants de tota la seva vida.

Ara, durant l'acte organitzat per l'ONG Mensajeros de la Paz i la Fundació El Arca de Noé, l'artista ha tingut l'oportunitat de dedicar-li un bonic tribut. Moment en el qual no ha pogut contenir les llàgrimes.

Aquest diumenge, el Pare Ángel ha beneït les cendres de la seva mascota i li han comunicat a Sofía Cristo que a partir d'aquest moment passaria a dir-se “Adelita Arca”. Un nom que la gosseta s'ha guanyat després d'haver estat una més dins de la fundació.

Visiblement emocionada, i amb el suport incondicional de Sandra Ly-Flor, l'artista ha assegurat que li “costa molt tenir les cendres de l'Adelita aquí”.