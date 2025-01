Ningú esperava el que Kiko Rivera ha dit de la filla d'Anabel Pantoja: 'És una...'

Kiko Rivera ha deixat a més d'un sense paraules amb l'últim que ha dit sobre la filla d'Anabel Pantoja. El DJ no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'assegurar davant dels mitjans que la situació de la petita Alma "és una cosa complicada".

Han passat ja dues setmanes des que la filla d'Anabel i David Rodríguez va ser ingressada d'urgència a la UMI de l'hospital Materno de Gran Canària. A més, aquest mateix dijous, 23 de gener, la nena també ha complert els seus primers dos mesos de vida.

Una data molt especial que, per sort, Anabel Pantoja i els seus éssers estimats han pogut celebrar amb certa tranquil·litat. I és que, després de confirmar-se que ha experimentat una millora en la seva salut, Alma ha abandonat la Unitat de Cures Intensives i ja es troba a planta.

Coincidint amb aquesta esperada notícia, Kiko Rivera ha reaparegut a Madrid juntament amb la seva dona, Irene Rosales. I ho ha fet per assistir al lliurament de premis que ha organitzat el conegut influencer Ceciarmy.

Durant el corresponent photocall, s'esperava que tant el DJ com l'empresària sevillana guardessin silenci en relació amb el preocupant estat de la filla d'Anabel Pantoja.

No obstant això, i per sorpresa de molts, Kiko Rivera i la seva dona no han tingut cap problema a pronunciar-se sobre l'ingrés d'Alma, encara que això sí, amb molta discreció.

Kiko Rivera trenca el seu silenci per parlar sobre l'ingrés d'Alma

Després d'assegurar que, per sort, està "tot bé", Kiko Rivera ha agraït a l'equip d'Europa Press les seves paraules davant la millora que ha experimentat la petita Alma.

"Sí, la veritat és que...", ha assegurat el cosí d'Anabel Pantoja, quan el reporter l'ha interromput per assegurar-li que la seva neboda és "una campiona sens dubte".

En aquest moment, Kiko Rivera ha deixat sense paraules a més d'un en desvelar una dada sobre la salut de la petita. "És una cosa complicada". A més, han aprofitat l'ocasió per destacar la fortalesa que està demostrant la influencer en aquests moments.

Tant és així que, quan el reporter li ha mencionat la valentia que ha tingut Anabel Pantoja per emetre un comunicat a les xarxes, el DJ ha respost amb un "totalment".

En aquest escrit, la cosina de Kiko Rivera va assegurar que el dia que va ingressar Alma a l'hospital "es va parar" la seva vida. No obstant això, va voler deixar clar que continuaran lluitant perquè la petita es recuperi completament:

"Aquí seguim, lluitant amb amor i fe... Avançant pas a pas. Alma està bé, gràcies a Déu i al meravellós equip de l'hospital Materno de Gran Canària. Ara seguim endavant, pujant un esglaó més en aquest camí".

Finalment, Kiko Rivera ha tornat a demostrar a Anabel Pantoja el seu suport incondicional des de la distància: "Cal estar-hi amb ella, simplement". A més, ha deixat molt clar que no li va costar "en absolut" deixar de banda tots els seus problemes familiars per estar al seu costat en aquests durs moments.