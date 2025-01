Ángel Cristo posa contra les cordes a la seva mare, Bárbara Rey: ‘Ella mai serà…’

Ahir a la nit, al plató de ¡De Viernes!, es va viure un dels moments més intensos de la televisió. Ángel Cristo, fill de la icònica Bárbara Rey, va decidir trencar el seu silenci i respondre a les declaracions que la seva mare va fer en una entrevista fa poques setmanes. Amb frases contundents i una mirada fixa, Ángel Cristo va exposar el que considera l'altra cara de la veritat i va confessar que “ella mai serà la reina d'Espanya”.

“Mai entenia que ella mai arribaria a ser la reina d'Espanya”, va confessar el jove. Unes paraules que es referien a la relació que la seva mare va mantenir amb el rei emèrit, Joan Carles I. Les seves paraules van deixar el públic en un silenci absolut, marcant un punt de no retorn en la tensió entre mare i fill.

Ángel va explicar que el seu retorn dels Estats Units va ser un moment clau per afrontar una conversa pendent amb la seva mare. “Quan torno dels Estats Units és la primera vegada que parlo amb ella clarament sobre el rei”, va revelar.

Ángel Cristo posa contra les cordes la seva mare, Bárbara Rey

Les declaracions d'Ángel no van quedar aquí. La polèmica va augmentar quan se li va preguntar directament sobre les famoses fotos íntimes de Bárbara Rey i el monarca.

En to desafiant, va respondre: “Lladre vell pensa que tothom fa com ell”, enviant un clar missatge de retret cap a la seva mare. El plató va esclatar en murmuris mentre Ángel continuava: “Aquesta és la meva mare, maldat total”.

El jove no va escatimar paraules per descriure la relació que manté actualment amb Bárbara Rey. Sense titubejos, Ángel Cristo va assegurar que la seva mare l'havia traït en més d'una ocasió i que sempre havia prioritzat els seus interessos personals per damunt de tot. “Ella no entén que el seu temps ja ha passat”, va sentenciar.

Ángel Cristo, sense pietat contra Bárbara Rey en la seva entrevista més reveladora

L'impacte d'aquestes declaracions no es va fer esperar. Les xarxes socials es van omplir de comentaris, molts defensant Bárbara Rey i altres, per contra, donant suport a la versió d'Ángel. Mentrestant, al programa, els col·laboradors van debatre sobre la complexitat d'aquesta relació maternofilial.

Ángel Cristo també va parlar de com les polèmiques al voltant de la seva mare han marcat la seva vida. Va assegurar que moltes de les decisions que va prendre en el passat van estar influenciades per l'entorn mediàtic que sempre ha envoltat Bárbara.

Ara, tots esperen una possible resposta de Bárbara Rey. Respondrà a les dures paraules del seu fill? L'únic cert és que aquesta història sembla estar lluny d'acabar.