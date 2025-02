Silenci total amb el que Gonzalo Miró ha explicat sobre Rubiales a 'Espejo Público'

Gonzalo Miró ha aconseguit deixar sense paraules tot el plató d'Espejo Público amb l'últim que ha explicat sobre Luis Rubiales. El comunicador no ha tingut cap problema a deixar al descobert totes les contradiccions que ha tingut l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol durant tots aquests mesos.

Fa uns dies, va començar el judici del Cas Rubiales amb la compareixença de Jenni Hermoso davant el jutge. No obstant això, no va ser fins aquest dimarts, 11 de febrer, quan l'acusat va declarar en seu judicial.

Com era d'esperar, Espejo Público va dedicar part de la seva emissió del dia a comentar totes les novetats relacionades amb aquesta polèmica. No obstant això, abans de conèixer les declaracions de Luis Rubiales, els col·laboradors van debatre sobre l'opinió de diversos experts.

Tots ells han analitzat un vídeo de només 2 segons que circula per les xarxes socials. En ell, es pot veure el moment previ al petó que ha assegut Rubiales al banc dels acusats.

Un dels especialistes encarregats d'analitzar aquestes polèmiques imatges va ser un pèrit informàtic, qui va determinar que el vídeo no havia estat alterat ni manipulat mitjançant intel·ligència artificial.

Per justificar la seva resposta, aquest expert va assegurar que en el vídeo es poden escoltar amb claredat les paraules que Luis Rubiales va dir abans que ocorreguessin els fets. No obstant això, les de Jenni Hermoso no es perceben amb la mateixa nitidesa.

No obstant això, un dels moments que més interès va suscitar en aquesta sessió del judici va ser la declaració del pèrit especialitzat en llenguatge verbal. Després d'analitzar el vídeo en múltiples ocasions, l'expert va afirmar amb seguretat que les paraules exactes de Rubiales van ser: "Et puc fer un petonet?".

Gonzalo Miró provoca un gran silenci a Espejo Público amb l'últim que ha explicat sobre Rubiales

Com era d'esperar, les reaccions al plató d'Espejo Público no es van fer esperar. No obstant això, va ser l'opinió de Gonzalo Miró la que va provocar un silenci total al plató d'aquest format.

En un primer moment, i després de comprovar personalment les imatges, Miquel Valls i Susanna Griso van assegurar que, efectivament, Rubiales podria haver pronunciat aquestes paraules en aquell moment.

No obstant això, Gonzalo Miró va destacar un detall que va considerar especialment rellevant i que, segons va confessar, li havia cridat "poderosament" l'atenció. "No és ni el que va reconèixer Rubiales haver dit", assegurava el col·laborador d'Espejo Público.

A continuació, el comunicador va afegir que, segons recordava, en una de les seves compareixences públiques, Luis Rubiales va afirmar haver dit: "Vinga, va, un piquito?". Però en cap moment, segons ell, va esmentar la frase: "Et puc fer un petonet?".

Sigui com sigui, i independentment de les paraules que va pronunciar abans de subjectar-li el cap a Jennifer Hermoso per besar-la, Gonzalo Miró va ressaltar un aspecte clau: el consentiment.

Tal com va recordar el col·laborador de televisió, la jugadora de futbol ha negat en diverses ocasions haver-lo donat i, a més, no existeixen proves que demostrin el contrari. Mentrestant, Rubiales continua sostenint que és innocent i que va ser consentit.