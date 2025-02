Empleats de la Casa Blanca destapen la veritable cara de Melania Trump: 'És una...'

Melania Trump ha tornat a instal·lar-se per segona vegada com a Primera Dama a la Casa Blanca després de l'última victòria de Donald Trump. La seva arribada no ha passat desapercebuda i molts dels empleats ja han vist la veritable cara de Melania. "És una persona diferent de la de fa vuit anys", expliquen els qui ja han tractat amb ella.

Corria l'any 2017 quan una Melania al més pur estil Jackie Kennedy trepitjava per primera vegada la Casa Blanca. En aquella ocasió, la dona de Trump va oferir un perfil baix i molt discret, gairebé es podria dir que fins i tot dòcil. Ara, en canvi, l'exmodel ofereix una imatge diferent marcada per la fortalesa i la seguretat.

Així és la veritable Melania Trump segons els empleats de la Casa Blanca

La Casa Blanca acollia a principis d'any els nous inquilins que residiran els pròxims quatre anys, Melania Trump i Donald Trump. Vuit anys després, el ric empresari nord-americà reprèn el seu càrrec com a President dels Estats Units amb notables canvis.

Un dels més cridaners ha estat la nova imatge que ofereix Melania com a Primera Dama. Si el seu primer posat va generar un gran debat, ara els empleats de la Casa Blanca han destapat la seva veritable cara. L'exmodel esloveno-nord-americana res té a veure amb la imatge fràgil i dòcil que va oferir el 2017.

"És una persona diferent de la de fa vuit anys", asseguren els treballadors de la Casa Blanca que ja han tingut tracte amb ella. Vuit anys després d'assumir el rol de Primera Dama, ha experimentat una notable transformació. La dona que inicialment va assumir el càrrec amb dubtes i reserves, ara mostra una confiança renovada.

La seva actitud ha evolucionat significativament, passant de ser una figura més reservada a una persona disposada a liderar i ser visible en l'esfera pública. Durant el seu primer mandat, Melania va ser percebuda com una figura distant, sense influència en les decisions polítiques o en les activitats de la Casa Blanca. En canvi, avui se la reconeix per la seva fermesa i més involucrada en els assumptes nacionals i internacionals.

No només ha treballat en la seva imatge pública, sinó que també ha mostrat un notable compromís amb el seu rol com a mare i esposa. El seu enfocament està molt més centrat en ser una persona activa i visible, amb una clara estratègia per deixar la seva empremta a la Casa Blanca.

Melania Trump ressona a la Casa Blanca

Una de les diferències més notables entre el seu primer any i el present és la seva major confiança. Melania ha après a navegar en el complex món de la política i l'atenció mediàtica guanyant-se un lloc privilegiat.

La dona del president ha ressaltat que a més de "ser mare, primera dama i esposa", el seu objectiu és "servir al meu país". El que reflecteix la seva determinació a destacar i participar activament en la política dels Estats Units. "Sóc independent i em valc per mi mateixa", va sentenciar.

Part de la seva evolució es reflecteix en la seva elecció de col·laboradors propers, que han treballat per donar-li un toc personal a la Casa Blanca. El seu fotògraf, Régine Mahaux, ha destacat la seva transformació, emfatitzant la fortalesa i la confiança amb què afronta aquest nou capítol de la seva vida. Aquesta etapa reflecteix una dona més empoderada i decidida que no pensa quedar-se a l'ombra del seu marit.

L'evolució de Melania també es reflecteix en el seu estil, que ha passat de ser senzill i poc cridaner a un look modern i sofisticat. Les seves decisions de vestuari i la seva imatge han estat part d'un que l'ha portat a ser una referent d'elegància i poder. El seu retrat oficial, per exemple, mostra una dona decidida i amb una mirada que denota confiança i autoritat.