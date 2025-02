Gerro d'aigua freda pel que ha passat amb Gonzalo Miró i Toni Cantó a 'Espejo Público'

Gonzalo Miró i Toni Cantó han deixat l'audiència d'Espejo Público sense paraules amb l'últim enfrontament que han protagonitzat en ple directe. La tensió entre ambdós col·laboradors va augmentar de manera considerable durant un complicat debat social: l'ocupació.

El passat 7 de febrer, Susanna Griso i el seu equip van dedicar part de la seva emissió a comentar les novetats relacionades amb aquest problema que ha aconseguit dividir la societat espanyola.

Concretament, el debat es va centrar en un vídeo que ha aconseguit preocupar tots els veïns de les localitats madrilenyes de Boadilla del Monte i Villaviciosa de Odón.

En ell, es pot veure a 'El Paraguayo', un dels presumptes integrants d'un clan dedicat a la usurpació d'habitatges. "Pròxima destinació... Boadilla del Monte, que bé!", se li sent dir a aquesta persona, qui ja ha estat involucrada en diverses ocupacions al barri de Carabanchel.

Després de conèixer tota aquesta informació, l'actor i expolític Toni Cantó no va poder evitar saltar pels aires. I tot en saber que aquestes persones haurien arribat a cobrar fins a 3.000 euros per ocupar cases i després abandonar-les.

Tant és així que no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de demanar a les autoritats que actuïn amb més rapidesa a l'hora de desallotjar un habitatge ocupat. Un punt de vista amb el qual Gonzalo Miró no estava d'acord.

Gonzalo Miró i Toni Cantó deixen en xoc l'audiència d'‘Espejo Público’ amb el seu últim enfrontament

"Si no són capaços de demostrar-me que tenen una escriptura o un contracte en vigor... al carrer!", va assegurar Toni Cantó en relació amb el problema d'ocupació que actualment estem vivint al nostre país.

Una opinió amb la qual alguns dels seus companys d'Espejo Público no estaven d'acord. Quan els va demanar a les autoritats més rapidesa a l'hora d'actuar, el periodista Iñako Díaz-Guerra no va poder evitar compartir la seva opinió personal:

"La llei està feta amb bona fe, està feta amb la fe de protegir gent[...]Els desnonaments van ser un 0,05%, 15 mil denúncies. 0,05% del total d'habitatges". Amb aquestes paraules, el comunicador va voler deixar clar que, encara que és veritat que el problema existeix, és "minoritari".

No obstant això, lluny de deixar-se convèncer per aquests arguments, Toni Cantó va deixar clar que no cal menysprear aquest problema perquè estadísticament sigui petit. "No podem convertir un drama personal, que ho és, en una alarma social, que no ho és", li va replicar Díaz-Guerra.

"Llavors, les minories no tenen drets", va assegurar l'actor i col·laborador d'Espejo Público. "És que a vegades defenseu unes minories, però altres no les defenseu", va afegir a continuació.

Després d'un intercanvi d'arguments, Gonzalo Miró no s'ho va pensar dues vegades a l'hora d'unir-se a Iñako Díaz-Guerra contra Toni Cantó. Tant és així que no va dubtar a qüestionar la postura de l'actor i expolític.

"L'Estat ha d'agilitzar la diferència entre els okupes 'caradures' i els mal anomenats okupes, que són gent vulnerable", va assegurar davant la resta dels seus companys d'Espejo Público.

A més, Gonzalo Miró va aprofitar l'ocasió per enviar un missatge tranquil·litzador a tots els ciutadans de Boadilla del Monte. I és que actualment estan molt preocupats per si els ocupen el seu habitatge habitual.