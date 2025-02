Silenci a 'Mañaneros' després del que han descobert sobre el talp d'Anabel Pantoja

Anabel Pantoja continua en el punt de mira des que es va conèixer que ella i la seva parella són investigats per presumptes maltractaments cap a la seva petita Alma. Els mitjans de comunicació han convertit la neboda d'Isabel Pantoja en protagonista de moltes tertúlies que aborden temes relacionats amb els seus últims moviments. És el cas de Mañaneros, que aquest dilluns aconseguia desemmascarar la persona que està donant informació sobre Pantoja a la premsa.

El programa de la cadena pública posava el focus sobre algú proper al clan que estaria aportant dades sobre Anabel a esquena d'aquesta. Era Alberto Guzmán qui donava més detalls sobre la persona que estava 'traint' la filla del difunt Bernardo Pantoja.

El tertulià del programa de La 1, després de donar un petit tomb, finalment destapava la identitat d'aquesta persona. "Una periodista molt ben informada de l'entorn Pantoja, em confirma que el talp-topa que està donant informació és ... Mariló de la Rubia", assegurava el periodista.

Mañaneros posa nom i cognoms al talp d'Anabel Pantoja

Un nom que no esperaven escoltar al plató de Mañaneros a la vista de la reacció dels presents. "El salt que ha fet Alba Carrillo al sofà!", deixava anar Adela González, testimoni de com s'havia pres la col·laboradora, la sorprenent informació que acabava d'escoltar.

Poc després els reporters s'acostaven a l'examiga d'Isabel Pantoja per conèixer la seva opinió. De la Rubia preferia no manifestar-se davant les informacions que apunten cap a ella com la persona que filtra informació sobre Anabel per venjança.

La realitat és que les especulacions sobre que Anabel Pantoja i David Rodríguez tenen un talp que està filtrant informació a la premsa no han cessat en els últims dies.

Mañaneros revela que Mariló de la Rubia facilita informació sobre Anabel Pantoja

En concret, va cridar l'atenció que la parella tingués una càmera esperant-los a la porta de casa seva a Gran Canària el passat dimecres a les 6 del matí. Llavors Anabel i el seu nòvio abandonaven l'illa amb la seva nena per volar fins a Sevilla. A continuació, tots tres es desplaçaven fins a Còrdova per reunir-se amb el seu equip d'advocats.

Belén Esteban, gran amiga d'Anabel, ja advertia que algú de l'entorn de l'andalusa l'estaria traint a ella i al pare de la seva filla. Sense donar més detalls de qui podria ser aquesta persona, sí assegurava que ni la influencer Susana Bicho ni el perruquer Antonio Abad són qui filtren informació a la premsa.

Ara ha estat el programa de La 1 el que no ha tingut manies en posar nom i cognoms assenyalant Mariló de la Rubia. Precisament la que va ser amiga d'Isabel Pantoja és cap de David Rodríguez a la clínica de fisioteràpia on treballa. Mentrestant, crida l'atenció que sigui ella qui estigui facilitant informació sobre la parella quan els va oferir la seva ajuda des que es va iniciar la investigació judicial que està en marxa.