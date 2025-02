Gir en el cas d'Anabel Pantoja gràcies al que ha confirmat Alba Carrillo

Alba Carrillo es mostrava aquest cap de setmana com a ferma defensora d'Anabel Pantoja, qui porta des de gener en el punt de mira. La col·laboradora de D Corazón reaccionava amb fermesa a les paraules de l'advocat Jesús Alexis Bethencourt, qui definia l'exposició dels nens a les xarxes com "un perill per a la infància". Carrillo, visiblement molesta, treia importància a una de les publicacions de Pantoja: "No ha fet res, ha ensenyat un peu de la seva filla".

La tertuliana defensava el dret que tenen els pares de mostrar l'orgull que senten pels seus fills. "I els nens actors, què passa? Ara ja els pares no decidirem res, tenim els fills i que ens els gestionin", qüestionava indignada amb el que acabava d'escoltar.

Alba Carrillo s'ha posicionat del costat d'Anabel en la seva última polèmica

Carrillo es mostrava molesta amb el que Bethencourt explicava sobre el que, segons ell, succeeix amb l'actitud de certs pares famosos amb els seus fills. "És un mitjà d'explotació que no està regulat, però queda clar que hi haurà una acusació i es dirigirà contra els progenitors", explicava el citat advocat.

L'ex de Fonsi Nieto qualificava d'"aberració" les paraules del lletrat. I es mostrava contrària al fet que altres hagin de dictar el que els pares han de fer amb els seus propis fills. "El paternalisme amb els mateixos pares", es queixava sense amagar el seu enuig.

A continuació era la seva companya Valeria Vegas, qui aportava el seu punt de vista. La periodista es mostrava comprensiva amb les paraules d'Alba Carrillo en reconèixer que hi ha "certa tírria" cap a la neboda d'Isabel Pantoja. Tot i així, advertia, "els fills de celebritats que són exposats o han estat molt sobreexposats, amb el temps estan una mica traumatitzats".

Alba Carrillo prenia de nou la paraula per expressar que coincidia amb aquesta opinió. "Hi ha influencers que t'ho expliquen tot, des de com va la nena a la guarderia, li cau un moco...". Unes paraules amb les quals expressava que, com en tot, l'important és trobar el terme mitjà.

Alba Carrillo defensa el dret dels pares a mostrar a les xarxes els seus fills

Traient importància a les imatges en què Anabel ha deixat veure el peu de la seva nena, Carrillo ha insistit en la llibertat dels pares per mostrar els seus fills. La madrilenya no està disposada a deixar que ningú li digui si ha de treure una foto o no del seu fill a les xarxes socials.

La veritat és que des que es va tenir coneixement de l'ingrés hospitalari de la filla d'Anabel Pantoja, la influencer s'ha convertit en objectiu dels focus. Un cop va rebre l'alta la nena, la notícia va ser l'inici del litigi legal que està en marxa.

Són molts els que han qüestionat l'actitud que ara manté Anabel, tant amb els mitjans com a les seves xarxes socials. La seva situació, a més, ha provocat que algunes marques hagin decidit deixar de treballar amb ella per la repercussió que tenen les recents informacions de les quals és protagonista.