Anabel Pantoja i David Rodríguez travessen un moment especialment complicat, investigats per presumptes maltractaments a la seva filla. A més, l'enfrontament d'Anabel amb la premsa podria derivar en una macrodemanda, segons s'especula en alguns cercles. No obstant això, enmig d'aquesta situació, la influencer ha trobat un motiu d'alegria: la seva filla ha complert tres mesos.

Fa tres mesos, la vida d'Anabel Pantoja i David Rodríguez va canviar per sempre amb el naixement de la seva filla. No obstant això, l'alegria inicial es va veure entelada per una investigació judicial que encara segueix oberta. La parella, coneguda per la seva relació pública, ha decidit mantenir-se allunyada dels focus, centrant-se únicament en el benestar d'Alma.

El cas ha generat un intens debat, especialment després de la difusió d'informacions no oficials sobre l'estat de salut d'Alma. A això s'hi suma el possible enfrontament legal d'Anabel Pantoja amb la premsa, després d'un recent enfrontament que podria derivar en una macrodemanda.

Enmig d'aquest escenari, la publicació d'Anabel celebrant els tres mesos de la seva filla ha sorprès a tothom. Com aconsegueixen mantenir el somriure en un moment tan delicat? La resposta sembla estar en l'amor incondicional que senten per la seva petita, que s'ha convertit en la seva major fortalesa.

El motiu de la felicitat d'Anabel Pantoja i David Rodríguez durant la seva investigació

El 9 de gener, la filla d'Anabel Pantoja i David Rodríguez va patir una crisi de salut que la va portar a estar ingressada durant 18 dies a l'Hospital Materno Infantil. La situació va generar una gran preocupació en el seu entorn, mobilitzant fins i tot familiars que van viatjar a l'illa per acompanyar-los.

Fa pocs dies, Anabel i David van decidir posar rumb a Andalusia per fer el seu primer viatge en família. La seva primera parada va ser Sevilla, ciutat natal d'Anabel, on la influencer va aprofitar per reunir-se amb els seus éssers estimats. Posteriorment, es van traslladar a Còrdova, on David va presentar oficialment la nena a la seva família paterna.

Aquest viatge va marcar un punt important per a ell, ja que des del seu naixement, el fisioterapeuta no havia tingut l'oportunitat de viatjar amb ella a la seva ciutat natal. Malgrat el procés judicial en curs, la parella ha intentat mantenir la normalitat en el seu dia a dia.

Ara, amb la seva filla fora de perill, Anabel Pantoja no ha deixat passar l'oportunitat de celebrar els seus tres mesos de vida. "Avui compleix la meva nena tres mesos. No podem estar més feliços de tenir-te, la meva vida sencera. T'estimo la meva sireneta", va publicar a Instagram juntament amb un vídeo de la nena.

Anabel Pantoja va compartir un vídeo a les xarxes socials on es veu la nena movent els bracets al ritme d'una cançó infantil. Amb aquest missatge, la parella demostra que, malgrat les dificultats, la seva felicitat radica en veure créixer sana la seva filla després dels problemes que va enfrontar recentment.

La parella se centra en la seva filla mentre segueix la investigació

El 30 de novembre, el Tribunal Superior de Justícia va emetre un comunicat en què explicava que la investigació busca esclarir les causes de les lesions detectades en la menor. Anabel i David van declarar davant la justícia i no es van dictar mesures cautelars en contra seva, però la investigació segueix en curs.

Un dels elements clau en la investigació podrien ser les gravacions de les càmeres de seguretat del centre comercial Mogán Mall, al sud de Gran Canària. La parella va estar allà el 9 de gener, el mateix dia en què la seva filla va patir la crisi que va derivar en la seva hospitalització. Aquestes imatges estan ara en poder de la jutgessa a càrrec del cas.

Des de l'inici del procés, Anabel Pantoja ha insistit en la seva innocència i en la importància que es respectin els protocols de protecció infantil. "Un malson, però confiant en la justícia. Alma està a casa, amb els seus pares, sana i feliç", va confessar Anabel.

A més, va reafirmar la seva postura respecte al benestar de la seva filla. "Afortunadament estem a casa. Hi ha un protocol perquè el menor té moltíssima protecció, cosa que ens encanta i cosa que donem suport", va comentar.

Igualment, es va mostrar contundent davant les especulacions i va centrar la seva atenció en el benestar de la seva filla. "Se'ns està acusant d'alguna cosa que no hem fet. Però no em preocupa perquè sabeu on tinc el cap, la tinc en la cura d'Alma".

Mentre la investigació segueix en marxa, Anabel Pantoja i David Rodríguez s'aferren als moments feliços amb la seva filla. Malgrat la pressió mediàtica, la seva prioritat segueix sent el benestar de la nena.