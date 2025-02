La reina Camila tem el que passarà després del de Carles III: Guillem ho decideix

Tothom es pregunta què succeirà quan el rei Carles III hagi deixat d'ocupar el tron. Aquest moment marcarà un punt d'inflexió en la monarquia britànica, amb l'ascensió del seu fill al tron com a Guillem V. Serà llavors quan totes les mirades es dirigiran a la figura de la reina Camila, qui veurà el seu paper en la reialesa transformar-se per complet.

Residència, títols i ingressos: què li espera a la vídua del monarca

Des que al gener de l'any passat s'anunciés que el monarca patia càncer, les especulacions sobre el seu futur han estat constants. Encara que en aquell moment es va plantejar la possibilitat que abdiqués per centrar-se en la seva salut, l'opció que finalment prevaldrà serà la seva successió natural per part del príncep Guillem.

Amb aquest canvi en el tron, serà Guillem qui tingui l'última paraula sobre el destí de Camila, tant pel que fa a la seva residència com als títols que ostentarà. Encara que Carles III hauria deixat instruccions clares al respecte, la decisió final recaurà en el seu fill.

De reina consort a reina vídua: el nou estatus de Camila

Des del seu matrimoni amb Carles III, Camila va passar de ser una figura polèmica a consolidar-se com una figura més dins de la Casa Reial Britànica. La seva coronació juntament amb el seu marit a l'Abadia de Westminster va segellar la seva posició com a reina "a seques", sense el terme "consort", en una decisió recolzada per la difunta Isabel II.

No obstant això, amb l'arribada de Guillem al tron, el seu títol canviarà automàticament. Quan el príncep sigui proclamat rei, Kate Middleton passarà a ser la nova reina. Així, Camila serà coneguda com a "reina vídua", ja que no pot rebre la distinció de "reina mare", un títol reservat únicament per a les progenitores dels monarques regnants.

Un futur incert: on viurà i de què viurà Camila

Un dels assumptes més delicats serà la residència oficial de Camila després de la mort de Carles III. El rei hauria expressat el seu desig que Camila s'estableixi a Royal Lodge, la històrica mansió de Windsor que actualment ocupa el príncep Andreu.

No obstant això, aquesta propietat ha estat motiu de disputa en els últims anys a causa de la negativa del duc de York a abandonar-la. Si Guillem decidís complir la voluntat del seu pare, s'obriria un nou front dins de la família reial, ja que Andreu segueix resistint-se a qualsevol canvi en la seva situació habitacional.

A més, serà el nou rei qui determini els ingressos i beneficis que rebrà la seva madrastra. Encara que a priori no s'espera que quedi relegada, el seu paper dins de la institució dependrà enterament de Guillem.

Un futur incert sobre el paper de Camila dins de la monarquia

Malgrat la incertesa sobre el seu futur, és probable que Camila mantingui la seva tasca en causes benèfiques. La seva relació amb Guillem ha estat cordial, però mai propera i, durant anys, ell i el seu germà Harry es van oposar al seu reconeixement com a reina. Amb l'absència de Carles III, el futur de Camila quedarà en mans del nou rei, qui haurà de decidir quin lloc ocuparà en la monarquia.