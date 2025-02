Jesús Calleja rep un missatge molt important d'Iker Jiménez: 'És una gran…'

Hores abans que s'emeti la seva última aventura a televisió, Jesús Calleja ha rebut un esperat i important missatge del seu company Iker Jiménez. "És una gran sorpresa", ha assegurat el presentador de Cuarto Milenio davant l'audiència de Mediaset España.

Després de setmanes de promoció, l'aventurer i presentador de Planeta Calleja està a punt de viure una de les experiències més extraordinàries de tota la seva vida: un viatge a l'espai.

Aquest dimarts 25 de febrer, a les 15:45 hores, Jesús Calleja i la resta de la tripulació s'enlairaran des d'una de les zones desèrtiques de Texas, Estats Units. I ho faran a bord del coet New Shepard, pertanyent a la companyia Blue Origin, fundada per Jeff Bezos.

Amb aquesta missió, es convertirà en el tercer espanyol a viatjar a l'espai, seguint els passos dels famosos astronautes Pedro Duque i Miguel López-Alegría. Una cosa que, segons ha confessat ell mateix, li fa especial il·lusió: "Des que tinc ús de raó, sempre he volgut ser astronauta".

Com era d'esperar, en els últims dies, Jesús Calleja ha rebut un munt de missatges de suport. No obstant això, el que més ha destacat ha estat el del seu company de cadena, Iker Jiménez.

Aquest diumenge 23 de febrer, durant l'última emissió de Cuarto Milenio, el presentador no va voler deixar passar l'ocasió per dedicar unes paraules al seu amic i company de cadena. Moment en què el va animar a mantenir-se alerta durant la seva travessia espacial.

Iker Jiménez li dedica unes paraules a Jesús Calleja abans de la seva nova aventura

Durant l'última emissió del seu programa, i aprofitant un dels temes centrals de la nit, Iker Jiménez va voler enviar un important i revelador missatge al seu company, Jesús Calleja.

"Ja que hem parlat de profunditats... Queda tot un món per descobrir i a l'espai més. I ja saben qui se'n va a l'espai, el nostre estimat company Jesús Calleja", va assegurar el presentador de Cuarto Milenio.

A més, i després d'haver parlat amb ell en persona, Iker Jiménez va compartir amb els televidents un dels grans consells que li va donar a l'aventurer més famós de Mediaset:

"Jo li ho vaig dir personalment, ell ho sap. Estigues molt atent en aquest viatge absolutament llegendari que faràs i que aquí a Mediaset estem molt pendents perquè és una gran sorpresa".

No obstant això, aquest no és l'únic consell que Iker Jiménez va compartir amb Jesús Calleja: "Li vaig dir que havia d'emportar-se la càmera i l'ull avisor total". Uns estris que, segons ell, li seran molt útils durant el seu viatge a l'espai.

"Ves a saber si els ovnis i drovnis que estan envaint els cels, segons tantes filmacions i tantes imatges que arriben a Cuarto Milenio... Potser tens la sort de veure, a part de moltes meravelles, aquestes criatures o artefactes de prop", va afegir a continuació.

Finalment, Iker Jiménez no va voler acabar el seu missatge sense abans felicitar Jesús Calleja per aquesta gran oportunitat de fer realitat un dels seus majors somnis. "Li desitgem el millor i potser a Horizonte tinguem l'oportunitat de connectar amb ell", va sentenciar.

Aquesta missió, que es podrà seguir en directe a través de Telecinco, forma part del projecte Calleja en el espacio, una docuserie realitzada en col·laboració amb Mediaset España i Amazon Prime Video.

No obstant això, els dos primers episodis estan disponibles a Prime Video des del passat 3 de febrer. En ells, s'aprofundeix en els inicis de Jesús Calleja i en com va néixer la seva fascinació per l'espai des de nen.