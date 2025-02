Silenci a 'Espejo Público' després del missatge de Gema López: 'No quedaré amb tu'

Gema López torna a deixar en silenci el plató d'Espejo Público amb l'últim i taxatiu missatge que li ha enviat a una persona de l'entorn professional d'Isabel Pantoja. "No quedaré amb tu", ha assegurat amb fermesa la copresentadora del programa.

Passen les setmanes i aquest mediàtic clan no aconsegueix allunyar-se del focus mediàtic, i tot arran de les últimes informacions que estan sortint a la llum relacionades amb Isabel.

Segons ha assegurat en els últims dies, les despeses que va generar Isabel Pantoja durant la seva estada a Gran Canària, per l'ingrés de la petita Alma, no les ha pagat ella. Una informació que aquest mateix matí Gema López i els seus companys s'han encarregat d'ampliar.

Tal com ha pogut saber un dels treballadors d'Espejo Público després de parlar amb persones properes a la cantant, aquests deutes es van liquidar després del seu retorn a la península:

"Una vegada va sortir Isabel Pantoja d'aquest hotel, s'haurien abonat els extres dels quals hauria gaudit durant les nits que va pernoctar". Però ara ha quedat un dubte per resoldre: "Qui ho va pagar?".

Una qüestió que el company de Gema López s'ha encarregat de desvetllar. "La font amb la qual he parlat m'assegura que ho fa l'empresari que està a càrrec de la gira de la cantant i amb qui manté una estupenda relació".

D'altra banda, després de compartir aquesta dada amb l'audiència d'Espejo Público, el comunicador s'ha dirigit directament a la copresentadora del format: "Tinc una cosa per explicar-te. Aquesta font de l'entorn directe i professional d'Isabel Pantoja m'ha dit que et demani una cosa".

Gema López deixa en silenci el plató d'Espejo Público i esclata en ple directe

Com era d'esperar, aquestes paraules han deixat veritablement sorpresa a Gema López. Tant és així que no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de preguntar-li al seu company si s'estava dirigint a ella.

"Sí, vol conèixer-te personalment i no crec que sigui per a res bo", li ha respost Adrián. Unes paraules que, segons sembla, han estat suficients perquè la copresentadora d'Espejo Público sabés de qui es tracta:

"Doncs et diré una cosa, ja sé qui és la font. Aquesta font que ha parlat amb tu en el seu dia ja va voler quedar amb mi... És Enrique, el promotor. Em sorprèn que en el seu dia volgués quedar amb mi i ara aprofiti que es posa en contacte amb aquest programa i et digui això".

En aquest moment, i mirant fixament a càmera, Gema López ha volgut enviar-li un clar missatge a aquesta persona: "Enrique, promotor. No quedaré amb tu".

"I no quedaré amb tu perquè sé com estàs funcionant amb la premsa, perquè sé com vas passant informació que et convé a la premsa", ha afegit a continuació.

A més, i per si això fos poc, Gema López ha aprofitat l'ocasió per fer-li una sèrie de compromeses preguntes a aquest promotor molt proper a Isabel Pantoja:

"M'agradaria que m'expliquessis per què una senyora que, de manera particular, se'n va a una illa per veure la seva neboda ha de pagar-s'ho el seu promotor. Sap l'inversor que està darrere que totes aquestes despeses privades d'Isabel Pantoja les està pagant ell? Estan bé les coses amb l'inversor?".

D'altra banda, Gema López també li ha preguntat si li "han rendit comptes de totes les despeses" a aquest empresari. "Com que jo no quedaré amb tu, les deixo aquí a l'aire per si vols quedar amb el meu company Adrián", ha sentenciat la comunicadora.