Sorpresa a 'TardeAR' després de l'últim sobre Isabel Pantoja: 'Està completament…'

El programa TardeAR ha destapat una notícia que ha deixat a tothom sense paraules. Isabel Pantoja ha tornat a estar en el punt de mira, aquesta vegada, per un deute de 70.000 euros que ha mantingut ocult. La cantant els deu a uns amics molt propers que, segons han confirmat, la seva amistat: "Està completament trencada".

La periodista Leticia Requejo ha investigat el cas i s'ha posat en contacte amb els afectats, un matrimoni que es fa dir 'Los Pantojo'. Ells han confirmat el deute i han donat detalls del que ha succeït. Segons la seva versió, li van prestar els diners a Isabel fa un temps.

Des de llavors, no han tornat a saber res d'ella. "No hem tingut cap notícia. Jo crec que no té cap interès", han declarat en exclusiva per a TardeAR.

La revelació ha causat gran impacte al plató, ningú podia imaginar que Isabel hagués trencat tota relació amb els qui van ser els seus amics més fidels. L'amistat entre la tonadillera i el matrimoni ha quedat completament destruïda.

Una relació que, segons fonts properes, semblava inquebrantable. No obstant això, els diners han marcat un abans i un després.

'Los Pantojo' han assegurat que necessiten recuperar els seus diners. Han confessat que tenen deutes que han de saldar. Però la situació és complicada.

No hi ha documents legals que recolzin el préstec. Només existeixen missatges en què Isabel agraeix els diners rebuts. "És molt complicat demostrar-ho perquè no hi ha papers, però hi ha uns missatges on fins i tot Isabel dona les gràcies per aquests diners", ha explicat Leticia.

El públic ha reaccionat amb sorpresa, la majoria no podia creure que Isabel hagués trencat l'amistat amb ells després de rebre l'ajuda econòmica. Al plató, les opinions han estat variades, alguns han defensat l'artista, argumentant que podria haver-hi altres raons darrere del seu silenci. Altres han criticat la seva actitud, assegurant que hauria d'haver mostrat un mínim de consideració.

La notícia ha generat un gran enrenou a les xarxes socials. Molts seguidors de la cantant han expressat la seva decepció. Mentrestant, Isabel Pantoja guarda silenci, no ha fet declaracions al respecte.

El seu entorn tampoc ha volgut pronunciar-se. La incertesa continua creixent. Ningú sap si la tonadillera donarà la cara o si el matrimoni haurà de resignar-se a perdre aquests diners per sempre.