Fabiola Martínez no aguanta més i anuncia la sorprenent exclusiva de Julio Iglesias

Fabiola Martínez va acudir fa uns dies al programa de ràdio Fin de Semana per parlar del seu primer treball com a escriptora. L'autora de Cuando el silencio no es una opción: Lo que nunca conté va narrar algunes vivències en l'esmentat espai de la cadena COPE. Però a més, la veneçolana, sorprenia en explicar el que li va succeir el dia que va conèixer a Julio Iglesias: "És que em feia una mica d'esgarrifor aquelles sabates que portava".

Martínez, que va gravar el 1995 un videoclip amb el popular artista, explicava la situació surrealista que va viure en conèixer-lo. En concret, Fabiola va participar en el vídeo corresponent al tema Agua Dulce, Agua Salada.

Julio Iglesias Agua dulce agua sale

Fabiola llavors es va fixar en un detall que per a molts va passar desapercebut. A la que va ser concursant de Baila como puedas no li devia semblar bé que el cantant portés sabates, tipus mocassí, sense mitjons. Ella li mirava els peus i pensava "és que això li deu estar suant allà els peus, horrorós", confessava.

Fabiola Martínez parla per primera vegada del que es va atrevir a dir a Julio Iglesias

Llavors es va atrevir a fer-li un suggeriment a l'ex d'Isabel Preysler. "Per què no et poses mitjons?", li va suggerir ella.

A continuació, Fabiola Martínez desvelava quina va ser la resposta de l'intèrpret de Hey: "Tu ets una miqueta pagerola, no?", va deixar caure Julio Iglesias.

Llavors l'ex de Bertín Osborne reconeixia que no sabia el significat de la paraula 'pagerola', una cosa que li va fer saber a l'artista. Iglesias, a continuació, sense explicar què volia dir aquesta expressió, es va posar a riure.

Anys després, Fabiola va conèixer al que es convertiria en el seu marit, Bertín Osborne, i pare dels seus dos fills. Va ser en un càsting al qual ella va acudir com a model per participar en un videoclip per al disc de ranxeres del cantant. Llavors va sorgir l'amor a primera vista i cinc anys més tard, el cantant i la model es casaven en una discreta cerimònia religiosa a Sevilla.

Fabiola Martínez desvela el que va pensar quan va conèixer a Bertín Osborne

Fabiola donava en la seva intervenció radiofònica més detalls del moment en què va conèixer a Osborne. "El vaig veure quan ja vaig ser seleccionada i vam anar allà a la finca a fer les fotos i la gravació del vídeo", explicava en l'esmentat programa de ràdio.

"Jo deia, mare meva, no me l'imaginava tan alt. I tan guapo", reconeixia sobre el primer que va pensar sobre el seu exmarit. No obstant això, va haver de passar un any perquè tots dos es retrobessin i va ser allà on va començar la seva relació.

No obstant això, no va poder ser, i la parella posava punt final el gener de 2021 a una relació que va durar més de dues dècades. Amb tot, i malgrat que van prendre camins separats, van deixar clar l'afecte i la bona relació que existia entre ells. Prova d'això és que s'han mostrat units en diferents ocasions en tot el relacionat amb els seus fills Kike i Carlos.