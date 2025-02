Allò que Gema López ha dit d'Anabel Pantoja a ‘Espejo Público’ pot canviar-ho tot

Gema López abordava aquest dijous a Espejo Público les últimes informacions que han transcendit sobre la investigació oberta que manté en suspens a Anabel Pantoja. La periodista es referia al “suposat sacseig” que va patir la filla de la influencer i que va provocar una crisi que més tard la va conduir a un centre hospitalari.

Segons la col·laboradora, si ara Anabel i David Rodríguez han viatjat a Còrdova ha estat per fer proves mèdiques a la seva nena que demostrin el motiu de l'esmentada crisi. Gema López assegurava que la neboda d'Isabel Pantoja i el pare de la seva filla Alma tenen intenció d'aportar proves i anàlisis. “Les declaracions de David el que expliquen és que després que canviés el bolquer a la nena aquesta va patir una crisi”, recordava.

Els esforços de la parella estan centrats a “certificar aquesta crisi mèdicament”. Per a això es van desplaçar fins a Còrdova, per sotmetre la petita a diferents proves mèdiques que sostinguin la versió del fisioterapeuta.

Gema López confirma el principal motiu del viatge de la parella a Còrdova

Mariló de la Rubia, examiga d'Isabel Pantoja i gerent de la Clínica Maser de Còrdova, es va oferir a ajudar a la parella d'Anabel des del primer moment. El motiu del sobtat viatge de la cosina de Kiko Rivera i el seu xicot a l'esmentada ciutat andalusa no seria altre que fer la petició de nous informes mèdics. Proves que ajudin la parella a aconseguir una sentència favorable si la investigació acabés en un judici.

Gema López insisteix que els pares d'Alma “aportaran anàlisis en les quals, no vull entrar en detalls, però hi ha certs nivells que estan alts. Aquí em quedaré”, deixava caure la periodista. Sense entrar en aquests detalls per protegir la menor, López confirmava que desitgen “esbrinar el motiu de la crisi, certificar que aquesta crisi es va produir i buscar un possible medicament”.

Anabel i David preparen la seva defensa de cara a un possible judici

Mentrestant, Anabel i David intenten fer la seva vida malgrat el soroll mediàtic. La parella aterrava a Sevilla al voltant de les 12.00 hores del passat dimecres. Si bé en un principi s'esperava que hi romanguessin diversos dies, poques hores després, tots dos es traslladaven fins a Còrdova en cotxe juntament amb la seva petita.

Un viatge del qual no han volgut donar més explicacions. Anabel Pantoja i el seu nuvi no han confirmat ni desmentit si la raó de la seva visita a Còrdova ha estat per realitzar un altre examen mèdic a la seva nena.

La parella es troba en un moment molt delicat mentre avança la investigació pel suposat delicte de maltractament infantil. El jutjat d'instrucció, que per ara no ha arxivat la causa, continua recollint proves. Aquesta seria la raó per la qual David i Anabel estarien construint una possible defensa que expliqui l'origen de les lesions de la nena més enllà de l'informe forense.