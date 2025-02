Leticia Requejo confirma una cosa d'Isabel Pantoja en ple directe i tothom al·lucina

Leticia Requejo ha deixat sense paraules els espectadors en confirmar en ple directe una dada fins ara desconeguda sobre Isabel Pantoja. La periodista no ha tingut cap problema a revelar el nom complet de la persona que ha començat a treballar a casa de la cantant.

Va ser fa unes setmanes quan Antonio Rossi va posar aquest tema sobre la palestra. El periodista va assegurar a Vamos a ver que l'artista ja hauria trobat una persona per encarregar-se de les tasques de la llar.

Des que Isabel Pantoja va abandonar Cantora a l'octubre per mudar-se a Madrid, ha estat buscant algú que desenvolupés aquestes funcions. No obstant això, i arran de la seva desconfiança, finalment hauria optat per contractar una persona de la seva màxima confiança.

Segons Antonio Rossi, aquesta persona portaria aproximadament un mes vivint amb la cantant i el seu germà, Agustín Pantoja. No obstant això, Kike Calleja va voler tancar encara més el cercle:

“És algú del seu cercle que ha acceptat treballar amb ells. Tinc entès que és la presidenta d'un dels seus clubs de fans. Té un contracte de dilluns a divendres, Isabel li paga els bitllets d'anada i tornada el cap de setmana a la seva ciutat i té un sou de 800 euros”.

Ara, Leticia Requejo ha aconseguit deixar sense paraules els espectadors de TardeAR en compartir en ple directe el nom complet de la nova empleada de la llar d'Isabel Pantoja.

Leticia Requejo sorprèn en confirmar en ple directe una dada sobre l'actual vida d'Isabel Pantoja

Aquest dimecres, 5 de febrer, els col·laboradors de TardeAR han dedicat part de la seva emissió a comentar totes les novetats relacionades amb el clan Pantoja. No obstant això, i encara que han parlat sobre la delicada situació d'Anabel, Leticia Requejo ha aconseguit sorprendre l'audiència amb una dada inesperada.

La col·laboradora de televisió ha aprofitat la seva última intervenció en aquest format per revelar la identitat de la nova assistenta d'Isabel Pantoja. Un detall que ha sortit a la llum setmanes després de conèixer-se aquesta notícia.

Pel que sembla, segons ha relatat Leticia Requejo, la primera opció per al lloc va ser Celeste Rodríguez, una persona de màxima confiança de l'artista i que, a més, viu a Madrid.

No obstant això, hauria rebutjat la proposta, cosa que va portar Isabel Pantoja a continuar buscant dins del seu cercle de major confiança fins a trobar la persona adequada.

Finalment, Leticia Requejo ha assegurat que l'escollida va ser Mari Ángeles, presidenta del club de fans de l'artista a València, qui va acceptar la proposta de la tonadillera.

Tal com ha confirmat la periodista en ple directe, aquesta dona treballarà de dilluns a divendres pel salari mínim interprofessional. A més, ha hagut de deixar de banda la seva vida personal per acompanyar l'artista en un moment en què més la necessita.