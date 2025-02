Silenci amb la confessió de José María Almoguera sobre Paola Olmedo: 'Té...'

José María Almoguera deixar en silenci a tot el plató de GH Dúo amb les últimes i inesperades paraules que ha dit sobre Paola Olmedo. Sense pensar-s'ho dues vegades, el concursant ha assegurat que la seva ex “té bon gust” en assabentar-se de la seva nova relació sentimental.

Encara que era un dels grans favorits per colar-se a la final d'aquest conegut reality de Telecinco, finalment no ha pogut ser. Aquest dijous, 27 de febrer, José María s'ha convertit en l'últim expulsat de la competició.

Després de la seva sortida de la casa de GH Dúo, José María Almoguera s'ha enfrontat a una de les gales més complicades de l'edició. I és que no només s'ha retrobat amb la seva mare, sinó que a més ha descobert la nova relació sentimental de la mare del seu fill, Paola Olmedo.

Com era d'esperar, Carlos Sobera no ha volgut deixar passar l'ocasió per preguntar-li al respecte. No obstant això, malgrat les provocacions del presentador, el jove ha deixat a tots completament sorpresos en no expressar cap mena de reacció.

No obstant això, i malgrat la seva primera decisió, José María Almoguera ha assegurat que s'alegra molt per Paola Olmedo. A més, ha afirmat que la seva exdona “té bon gust”.

José María Almoguera sorprèn els espectadors amb l'últim que ha dit sobre Paola Olmedo

Després de retrobar-se amb María ‘la jerezana’ i de protagonitzar un moment emotiu al costat de la seva mare, José María Almoguera ha conegut l'altra sorpresa que l'organització li havia preparat. I l'encarregat d'anunciar-la ha estat Carlos Sobera:

“Quan un entra a la casa de GH Dúo, sembla que la vida es deté, però no és així. Han ocorregut coses que són molt importants relacionades amb Paola Olmedo, que has de saber”.

Segons li ha assegurat el presentador, en aquestes setmanes la seva exdona s'ha sotmès a una intervenció estètica per canviar l'aspecte de la seva boca. A més, i per a la seva sorpresa, s'ha assabentat que la mare del seu fill torna a estar enamorada.

En un primer moment, José María Almoguera ha volgut pronunciar-se sobre el canvi estètic de Paola Olmedo. “A veure, de l'operació, és una operació que porta en cua diversos anys i sabia que passaria relativament aviat, és una qüestió de salut”, ha assegurat amb fermesa.

D'altra banda, i encara que en un principi s'ha mostrat una mica reticent, el fill de Carmen Borrego no ha tingut cap problema a opinar sobre la nova relació de la seva ex:

“Que hagi conegut un home meravellós, m'alegro moltíssim. Espero que sigui un home de deu... Perquè al final és un home que ha de donar exemple al meu fill si conviurà amb ell i tindrà una relació amb ell”.

José María Almoguera ha recalcat que l'únic que ell vol és que aquest home “sigui una persona de deu”. “Normalment, que jo sàpiga,[Paola Olmedo]té bon gust. Llavors, espero que vagi tot molt bé”, ha sentenciat.