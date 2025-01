Paola Olmedo explica la veritat sobre el fill d'Alejandra Rubio: 'Seré mala persona'

Després de setmanes ocupant un discret segon pla, Paola Olmedo ha reaparegut pels carrers de Madrid. Moment en què no ha tingut cap problema a explicar, davant dels mitjans de comunicació, tota la veritat relacionada amb el fill d'Alejandra Rubio: "Seré mala persona".

Després de posar fi al seu matrimoni amb José María Almoguera, la jove va prendre una de les decisions més importants de la seva vida: allunyar-se tant com fos possible de la vida pública.

Tant és així que, encara que sí que ha ofert alguna exclusiva, Paola Olmedo ha intentat per tots els mitjans passar desapercebuda. No obstant això, aquest dimecres, 15 de gener, no ha tingut cap problema a respondre a totes i cadascuna de les preguntes que li ha fet un equip de GTRES.

En aquest moment, l'exnora de Carmen Borrego ha deixat al descobert diversos detalls relacionats amb Alejandra Rubio i el seu fill Carlo. I és que, tal com ha assegurat davant dels reporters, no va felicitar la influencer pel naixement del petit.

"No se'm va ocórrer... Seré mala persona", ha assegurat Paola Olmedo, entre rialles. "Estic tan saturada amb tantes coses que no em poso a pensar en altres coses. Ja en tinc prou", s'ha justificat a continuació, deixant les bromes de banda.

Paola Olmedo desvela tota la veritat sobre Carlo, el fill d'Alejandra Rubio

A continuació, i després que Paola Olmedo assegurés que no va felicitar Alejandra Rubio pel naixement del seu primer nadó, el reporter ha volgut fer-li una pregunta més.

El comunicador ha volgut saber si el seu fill i el petit Carlo han tingut ja l'oportunitat de conèixer-se. No obstant això, ha optat per no desvelar si aquesta trobada s'ha produït o no: "No en tinc ni idea... Això és més de Carmen i el seu pare. Aquí no ho sé, ja és part d'ells".

Com era d'esperar, el reporter ha aprofitat l'ocasió per preguntar-li també pel discret petó que el seu ex s'ha donat amb María 'la jerezana' dins de GH Dúo.

Després d'assegurar que encara no ha tingut l'oportunitat de veure aquesta escena, Paola Olmedo ha aclarit que no en té ni idea del que ha succeït. A més, ha confirmat que no està seguint aquesta edició, perquè "no tinc temps".

No obstant això, i lluny de molestar-li l'acostament de José María Almoguera i María 'la jerezana', ha deixat clar que li sembla "fenomenal" que el seu exmarit conegui altres noies.

"És una persona totalment lliure i crec que està en tot el seu dret, com qualsevol altra persona", ha assegurat de forma taxativa Paola Olmedo. Moment en què també ha deixat al descobert quina és la relació que actualment manté amb el pare del seu fill: "[Ens portem]molt bé, sí, sí".