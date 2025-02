Comunicat urgent de María 'La Jerezana' sobre José María Almoguera: 'Em sembla...'

María 'La Jerezana' va compartir ahir a la nit un comunicat en el qual es va pronunciar sobre la seva relació amb José María Almoguera, cosa que va sorprendre l'audiència. El fill de Carmen Borrego va aprofitar el seu temps a Guadalix per sincerar-se sobre el seu romanç, compartint els seus dubtes sobre el futur amb l'andalusa. "Em sembla fenomenal el que ha dit", va expressar María mostrant la seva conformitat amb les paraules d'Almoguera.

José María, qui guarda mals records del seu casament amb Paola, va deixar clar que no està disposat a repetir els mateixos errors. Per això, va descartar la possibilitat de tornar-se a casar i de ser pare amb María 'La Jerezana'. Tot i aquesta postura, l'exconcursant va compartir el seu punt de vista, manifestant que, encara que li agradaria casar-se, respecta la decisió de José María.

María 'La Jerezana' reacciona a les paraules de José María Almoguera

José María Almoguera i María 'La Jerezana' esperen amb ànsia retrobar-se després de l'expulsió de l'andalusa. Durant les setmanes que han passat separats, Almoguera ha hagut d'aprendre a conviure amb l'absència d'ella dins de GH Dúo. El seu record ha estat present en cada moment i, ahir a la nit, José María va sorprendre tothom en parlar del seu futur amb ella.

El net de María Teresa va deixar clar que no considera la possibilitat de tornar-se a casar ni de ser pare de nou. "Perquè no tinc ni una relació estable", va comentar, explicant la seva postura sobre el motiu que li impedeix pensar en un futur junts. Al plató, María va escoltar atentament Almoguera i, lluny de contrariar-se, va emetre un comunicat afirmant que "em sembla fenomenal el que ha dit".

El temps sense María ha estat una oportunitat perquè José María reflexionés sobre la seva relació i el seu futur. Els dies no han estat fàcils sense la seva companyia i fins i tot l'exconcursant va haver d'intervenir per animar-lo. No obstant això, Almoguera ha preferit no precipitar-se i deixar que sigui el temps qui determini el rumb de la seva història d'amor.

"Ara mateix no em casaria, jo ja m'he casat, no tinc per què tornar-me a casar", va explicar José María. El fill de Carmen va emfatitzar que no considera necessari tornar a passar per l'altar i no es planteja fer-ho amb María.

Segons la seva opinió, el matrimoni pot perjudicar les relacions, i no desitja cometre el mateix error que va tenir amb Paola Olmedo. A més, va revelar que, de moment, no té plans de ser pare novament, encara que no tanca aquesta porta de manera rotunda. "Si veig que les coses segueixen i que té un futur si em plantejaria poder tenir un fill si ella ho volgués", va afegir.

María 'La Jerezana' es posa del costat de José María Almoguera

María 'La Jerezana' va mostrar una actitud comprensiva en sentir aquestes paraules al plató. Lluny de sentir-se contrariada, es va mostrar conforme amb els plans de futur d'Almoguera, i va afirmar que tampoc ha pensat a tenir un fill junts. "Ara mateix no vull ni tenir un fill tampoc", va explicar.

Amb un somriure, María va optar per posar-se del costat de José María i deixar que sigui el temps qui defineixi el futur de la seva relació. Tot i la ferma postura d'Almoguera, ella el continua esperant fora per veure si la seva relació té un futur més enllà de GH Dúo.

"Primer vull conèixer-lo fora", va comentar, afegint que sent que l'estan "angoixant" amb la relació i que el millor és "esperar que surti". Encara que va mostrar total comprensió per la posició de José María, María també va admetre un possible punt de conflicte en la seva relació. I és que ella sí que té la intenció de casar-se algun dia, cosa que ell ha deixat clar que no està disposat a fer.

Caldrà esperar que la parella es retrobi fora de la casa per determinar si realment la seva relació té o no un futur. De moment, tots dos han expressat obertament les seves posicions, i serà el temps qui afermi o dissolgui la seva història d'amor.