Tensió a 'GH Dúo' pel que Carmen Borrego ha dit sobre José María Almoguera

La gala del passat dimarts de GH Dúo va ser intensa. El nom de l'últim salvat es va desvelar en directe, i ha estat José María Almoguera qui ha aconseguit el suport del públic. Encara que el moment que més va cridar l'atenció dels espectadors va ser quan Carmen Borrego va aixecar tensió al plató per defensar José María Almoguera.

El fill de Carmen Borrego va rebre la notícia amb sorpresa. No esperava ser l'escollit, però l'audiència va tornar a confiar en ell perquè continuï a la casa de Guadalix de la Sierra. La seva alegria era evident, encara que fora del concurs la reacció ha estat diferent.

Al plató, la tensió va pujar de nivell. Carmen Borrego i Alexia Rivas van protagonitzar un enfrontament que va deixar clar que la seva relació és inexistent.

Carmen Borrego protagonitza a GH Dúo un moment de tensió per defensar José María Almoguera

L'origen del conflicte ha estat l'opinió d'Alexia sobre José María Almoguera. La col·laboradora va qüestionar el paper que està exercint al reality. Carmen Borrego, com és habitual, ha sortit en defensa del seu fill, però la seva resposta va generar un gran enrenou.

El moment més tens de la nit va arribar quan es va filtrar pel so una frase de Carmen Borrego que els seguidors van interpretar com una amenaça a Alexia Rivas. Ion Aramendi tractava de continuar amb la gala des del plató, però la discussió entre les dues col·laboradores es va convertir en el centre de l'atenció.

Tot començava amb l'opinió d'Alexia sobre la relació entre Álex Ghita i Maica. Mentre una d'elles veu sinceritat en aquest acostament, l'altra ho considera una estratègia per arribar a la final. L'ambient ja estava caldejat quan Alexia va llançar un comentari que va fer esclatar Carmen Borrego: "Jo veig més passió en Álex per Maica que en José María per María".

La resposta de Carmen va ser immediata. Amb el dit acusador, li ha advertit: "Quan sempre es va per la mateixa persona, perds la credibilitat. Vigila, companya! Vigila!".

Carmen Borrego dona suport a José María Almoguera a GH Dúo

Alexia no es va quedar callada: "Tens més credibilitat tu, que és el teu fill. A qui defensaràs? Doncs al teu fill. A veure la credibilitat que tindràs tu", ha respost amb duresa.

La discussió va continuar quan es debatia qui havia de ser el salvat de la nit. Alexia va insistir que li hauria agradat que Miguel Frigenti continués al concurs. "Crec que hi serà, molt al meu pesar, José María", va comentar, i no s'equivocava.

Carmen Borrego, visiblement molesta, va reaccionar: "No contestaré a aquest bàndol, perquè pot estar José o no, però tampoc cal faltar al respecte", va retreure. Alexia, taxativa, va tancar el debat: "Carmen, respecta la meva opinió, vinc a col·laborar i a donar la meva opinió. Si no t'agrada, no l'escoltis, però és la meva opinió".

L'enfrontament entre ambdues va marcar la gala de dimarts. La tensió va ser màxima. Esperem que en el programa d'aquesta nit Carmen Borrego es mostri una mica més relaxada a l'hora de defensar José María Almoguera.