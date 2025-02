Silenci a Antena 3 després de l'últim que Terelu Campos ha revelat sobre Susanna Griso

Terelu Campos ha aconseguit deixar en silenci el plató d'Espejo Público en revelar una dada inesperada sobre la seva presentadora, Susanna Griso. "Jo no tinc cap relació amb Susanna", ha assegurat la col·laboradora de manera taxativa.

Durant aquests últims dies, la tensió entre els treballadors d'aquest format i la filla de María Teresa Campos ha augmentat de manera considerable. I tot després que asseguraren, entre altres coses, que Alejandra Rubio li havia prohibit a la seva mare ensenyar fotos del seu net.

Una informació a la qual Terelu Campos no va trigar a reaccionar. Tant és així que, davant les càmeres d'Europa Press, no va tenir cap problema en carregar contra ells: "Si jo desmentís totes les imbecil·litats que diuen. A més, dels que es vanaglorien de tenir el carnet de periodista".

Ara, Terelu ha decidit posar fi a aquesta polèmica. I ho ha fet durant la roda de premsa que ella i els seus companys de l'obra Santa Lola han ofert aquest mateix matí. Esdeveniment al qual ha acudit un dels companys de Susanna Griso.

Després de preguntar-li per diverses qüestions relacionades amb aquesta comèdia, el reporter d'Espejo Público ha tret a la llum el tema de les polèmiques fotos del seu net Carlo. Qüestió que l'actriu i tertuliana s'ha negat completament a respondre.

"No parlaré de res que no sigui de l'obra. Has de comprendre que soc aquí per parlar de Santa Lola", ha assegurat Terelu Campos, deixant clar que no pensa parlar de la seva vida.

El reporter ha aprofitat l'ocasió per preguntar-li si Susanna Griso i Gema López estan convidades a l'estrena de la seva obra de teatre. Moment en què no ha tingut cap problema en revelar la veritable relació que manté amb la presentadora d'Espejo Público.

Visiblement seriosa, Terelu Campos ha deixat molt clar que no manté "cap relació" amb Susanna Griso. "La conec de dues vegades que l'he vista", ha afegit a continuació.

No obstant això, ha assegurat que una d'aquestes trobades es va produir durant el funeral de la seva mare, María Teresa Campos. "Susanna, et vaig veure al tanatori de la meva mare, una cosa que, de debò, li vaig agrair moltíssim, però crec que no he tornat a coincidir amb ella", ha afegit.

Molt més accessible s'ha mostrat quan el reporter li ha preguntat l'opinió sobre les acusacions d'intrusisme laboral que ha rebut per part d'alguns actors.

Segons ha assegurat Terelu Campos, no ha percebut aquesta animadversió cap a ella, més aviat tot el contrari. "He vist a les diferents televisions actors parlar d'una manera afectuosa i positiva. I el negatiu, francament, no ho he vist, però sé que n'hi ha", ha assegurat la col·laboradora de televisió.

A continuació, el company de Susanna Griso ha aprofitat l'ocasió per preguntar-li a Terelu Campos si la seva filla li ha donat algun consell. I és que, com tots sabem, Alejandra Rubio ja ha acabat els seus estudis d'interpretació, tot i que encara no s'ha estrenat sobre les taules:

"No, de moment, no. Només m'ha donat el consell de: «Mare, si us plau, fes-ho». Però no perquè ella encara no ha llegit l'obra... Algun dia em posaré amb ella".

No obstant això, Terelu ha assegurat amb fermesa que "espera" que la seva filla pugui anar a veure l'estrena de la seva obra de teatre. Encara que és conscient que és complicat, ja que ara ha de cuidar del seu nadó.