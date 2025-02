María Patiño destapa una cosa sobre Carmen Borrego que pot canviar-ho tot ràpidament

María Patiño torna a sorprendre els televidents en desvelar una informació inesperada sobre Carmen Borrego. Segons la presentadora, s'ha produït una nova desavinença entre la col·laboradora de televisió i la seva germana, Terelu Campos.

Com ha confirmat la periodista gallega a Ni que fuéramos, les germanes Campos no estarien passant pel seu millor moment. I l'origen d'aquest nou conflicte està directament relacionat amb l'obra de teatre que protagonitzarà la mare d'Alejandra Rubio pròximament.

Fa uns dies, va sortir a la llum el gir inesperat que ha experimentat la carrera professional de la germana de Carmen Borrego. Segons ha transcendit, Terelu s'estrena sobre les taules amb un dels papers protagonistes de Santa Lola, comèdia dirigida per César Lucendo i produïda per Lara Dibildos.

Tanmateix, i malgrat la il·lusió amb què afronta aquest nou projecte, la col·laboradora de ¡De Viernes! no ha estat capaç d'esquivar les crítiques. Motiu pel qual, segons María Patiño, s'hauria desencadenat un nou distanciament entre ella i la seva germana.

Durant l'última emissió de Ni que fuéramos, la seva presentadora ha deixat la resta de col·laboradors sense paraules en desvelar una informació inesperada al respecte. Dada que podria canviar completament la relació entre Carmen Borrego i Terelu Campos.

María Patiño desvela una informació inesperada sobre Carmen Borrego: “Està cabrejada com una mona”

Com ha confirmat María Patiño, Carmen Borrego està molt enfadada amb la seva germana gran per haver estat l'última a assabentar-se del nou projecte audiovisual:

“El que us puc avançar, i estic desitjant que m'ho desmenteixin, és que Carmen Borrego és de les últimes persones que s'assabenten i està cabrejada com una mona”.

Per les paraules de María Patiño, a la mare de José María no li ha agradat gens assabentar-se per la premsa del nou projecte laboral de Terelu Campos. Tant és així que desconeixia completament tots els detalls relacionats amb aquest treball sobre les taules.

Carmen Borrego no tenia coneixement de res absolutament: ni de l'oferta que va rebre, ni de la seva decisió d'acceptar-la, ni de les negociacions que van dur a terme. D'altra banda, tampoc sabia quin paper interpretaria ni els detalls de la promoció.

De fet, desconeixia completament que la seva germana feia temps que assajava per preparar-se per a l'estrena de l'obra produïda per Lara Dibildos. En resum, no sabia absolutament res, tal com ha assenyalat María Patiño.

Tanmateix, la veritat és que Terelu ha mantingut en secret aquest tema per evitar així possibles filtracions. Motiu pel qual va decidir ocultar al seu cercle més proper, entre els quals es troba Carmen Borrego, els seus pròxims moviments.