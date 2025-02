Aplaudiment absolut pel que ha fet Gema López amb Terelu Campos: ‘Tinc fotos’

Gema López ha compartit a Espejo Público una dada important que defineix la relació que Terelu Campos manté amb la seva filla. Segons la col·laboradora d'Antena 3, Alejandra Rubio li ha prohibit a la seva mare que guardi imatges del seu fill al seu telèfon.

“Jo tinc fotos al meu mòbil”, assegurava Gema López, referint-se a instantànies que ella té de fills de dones molt populars d'aquest país. Un fet que no suposa que ella publiqui les fotos dels menors sense el consentiment de les seves progenitores. Tanmateix, sembla que Alejandra Rubio no opina el mateix.

La periodista no ocultava la seva sorpresa davant la decisió de la neta de María Teresa Campos de no permetre que la seva mare pugui prendre imatges del petit Carlo. “No es fia de la seva pròpia mare?”, es preguntava Gema López.

Gema López sentencia Alejandra Rubio per l'últim que ha fet a la seva mare

“Alejandra ha prohibit a la seva mare mostrar fotografies del seu nadó”, confirmaven en l'esmentat espai d'Antena 3. Un fet que ha provocat que Terelu Campos no pugui presumir, com àvia primerenca que és, del seu primer net.

La situació ha provocat que hi hagi familiars de Màlaga que encara no han vist el nadó, ni tan sols per foto, tal com deixaven clar a Espejo Público. Després de conèixer aquesta dada, Gema López no va poder evitar deixar a la vista el que pensava.

“Aquest estat de psicosi és per fer-s'ho mirar”, deixava anar la col·laboradora. “La idea era no vendre el nadó des del principi” apuntava per la seva banda Pilar Vidal. I afegia: “Ella[Alejandra Rubio]no volia comercialitzar amb el nadó”.

Unes paraules que provocaven la reacció immediata de Gema López, recordant que ella té al seu telèfon imatges de fills de dones famoses. Malgrat tot, Pilar Vidal, gran amiga de Terelu Campos, advertia que ella posa “la mà al foc” perquè la tertuliana té fotografies del seu net.

Tanmateix, no ho fa públic perquè ningú li demani que les ensenyi. “Viure així és agònic”, comentava López, qui finalment sentenciava el que per ella és un fet insòlit. “Et prometo que aquestes circumstàncies tan absurdes no les he vist en la meva vida”.

La filla de Terelu Campos desmenteix que ella hagi prohibit res a la seva mare

La mateixa Alejandra Rubio es feia ressò de la informació aportada pel magazine d'Antena 3. La filla de Terelu Campos negava que ella impedeixi a la seva mare tenir fotos del petit Carlo al seu telèfon mòbil.

“No és que li hagi prohibit. És clar que la meva mare té fotos de Carlo al seu telèfon”, aclaria Alejandra Rubio a Vamos a ver.

“Jo no li prohibeixo res a la meva mare”, afegia per després reconèixer que el que sí que li ha dit és que “no ensenyi gaire el nen perquè soc molt supersticiosa. Soc molt rara per a aquestes coses, però res més”, tancava Alejandra.

Les paraules d'Alejandra reflecteixen el seu caràcter protector i les seves creences personals, deixant clar que no imposa restriccions a la seva mare. Amb una postura ferma, reconeix la seva manera de pensar sense entrar en conflictes.