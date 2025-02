Pilar Eyre diu el que molts pensen sobre la reina Letícia i el Papa: 'Agrada a...'

Les xarxes socials s'han convertit en l'escenari perfecte per a debats inesperats. D'aquesta manera, la periodista i escriptora Pilar Eyre ha aconseguit captar l'atenció amb una comparació que no ha passat desapercebuda.

A través del seu compte a X, abans Twitter, l'escriptora barcelonina ha fet una observació sobre dues figures aparentment dispars: el Papa Francesc i la reina Letícia. Les seves paraules han generat una onada de reaccions de sorpresa entre els seus seguidors.

Sorpresa majúscula per les últimes paraules de Pilar Eyre

"Al Papa li passa com a Letícia: agrada als no catòlics", ha escrit Eyre en un missatge que ha desfermat comentaris de tota mena. Davant la incertesa generada, ha decidit aclarir el seu punt amb una segona publicació.

"Mira, volia dir que Letícia agrada als no monàrquics com el Papa agrada als no catòlics. Creia que s'entenia, però veig que no". Amb aquesta explicació, la periodista ha intentat matisar les seves paraules.

Així, ha subratllat que tant la reina com el líder de l'Església catòlica han aconseguit atreure la simpatia de sectors que, en principi, no comparteixen les institucions que representen. La reflexió de Pilar Eyre ha donat peu a un intens debat a les xarxes.

No és la primera vegada que l'escriptora fa comentaris sobre la monarquia. Tanmateix, aquesta vegada la seva observació ha transcendit més enllà de l'àmbit real, tocant també la figura del Papa Francesc.

L'última hora sobre l'estat de salut del Papa Francesc

Mentrestant, el pontífex continua sent notícia per motius aliens a la controvèrsia a les xarxes. Després d'haver estat ingressat divendres a causa d'una pneumònia en ambdós pulmons, la seva evolució ha estat favorable en les últimes hores.

El Vaticà ha informat que ha passat bona nit i que Francesc ha pogut esmorzar amb ànim en una butaca. Un fet que indica una millora en el seu estat. Encara que continua sota observació mèdica, l'optimisme creix respecte a la seva recuperació en els pròxims dies.

La combinació d'aquests dos temes tan diferents, la comparació de Pilar Eyre i l'evolució del Papa, ha generat un inesperat punt de trobada. Mentre les paraules de la periodista continuen donant molt a parlar, el món roman atent a la recuperació del pontífex.