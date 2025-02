Jacobo Ostos confessa una cosa de Joan Carles I: 'Es va acostar al meu pare i…'

Després d'un temps allunyat del focus mediàtic, Jacobo Ostos ha reaparegut a Madrid per assistir a un nou i important esdeveniment taurí. Moment en què no ha tingut cap problema a parlar per primera vegada de l'amistat que va existir entre el seu pare i Joan Carles I: "Es va acostar a donar-li una abraçada".

Aquest dilluns 17 de febrer, s'ha celebrat a la capital d'Espanya l'última entrega de premis organitzada per la penya taurina Las Meninas de España a l'hotel Wellington. Esdeveniment al qual, com era d'esperar, han assistit diverses cares rellevants dins del món de la tauromàquia.

No obstant això, dues de les persones que més interès han causat han estat Jacobo Ostos i la seva mare, María Ángeles Grajal. Durant el corresponent photocall, el fill del difunt Jaime Ostos no ha tingut cap problema a respondre a totes les qüestions de la premsa.

Tant és així que, quan un reporter d'Europa Press li ha mencionat el nom de Joan Carles I, no ha tingut cap problema a desvelar el vincle que va existir entre ell i el seu pare.

Tal com ha confirmat Jacobo Ostos, entre el torero i el rei emèrit va existir una gran amistat. A més, també ha compartit el moment exacte en què es va adonar, per primera vegada, de la relació tan propera que existia entre ells.

Jacobo Ostos confessa els detalls sobre l'amistat del seu pare i Joan Carles I

Segons ha desvelat Jacobo Ostos, fa diversos anys, amb el seu pare encara en vida, va anar "a una corrida de toros". "Crec que era la corrida de la beneficència, si no recordo malament, i anàvem el meu pare i jo. El meu pare encara estava bé, caminava, i vam veure de lluny a Joan Carles I", ha afegit.

A continuació, tal com recorda el fill de María Ángeles Grajal, "el rei el va veure com venir[a Jaime Ostos]". Moment en què, de sobte, va veure "com apartava els seus escortes i s'acostava al meu pare a donar-li una abraçada".

Va ser llavors quan, sorprès d'haver vist a Joan Carles I tan a prop, Jacobo Ostos es va adonar de la gran amistat que existia entre el monarca emèrit i el seu pare.

"Allà vaig entendre i comprendre la gran amistat que tenien el meu pare i Joan Carles. Sí, sí, sí. Va ser cridaner, va ser cridaner, i això se't queda a la ment i t'impressiona, la veritat", ha assegurat el jove a continuació.

A més, Jacobo Ostos no ha volgut deixar passar l'ocasió per assegurar que, tant ell com la seva mare, encara senten l'absència de Jaime Ostos: "Ens en recordem tots els dies. Jo tinc una foto amb el meu pare i una altra amb el meu pare i amb la meva mare a les tauletes del llit. O sigui, que això és tots els dies".