Alejandra Rubio, Carlo Costanzia i la notícia que ho canviarà tot: ‘Senyora poderosa’

Alejandra Rubio i Carlo Costanzia han tornat a les seves xarxes socials per compartir amb tots els seus seguidors la notícia que, de ben segur, ho canviarà tot. A través d'un nou post, la parella ha deixat al descobert la influència que té la filla de Terelu Campos a Telecinco: "Senyora poderosa".

Ja queda molt poc perquè Supervivientes torni a les nostres vides amb la seva nova i esperada edició, la qual promet ser la més extrema de tota la seva història. I, com era d'esperar, els rumors sobre qui viatja aquest any a Hondures no s'han fet esperar.

Fins ara, els noms més repetits han estat els de Montoya, Elena Tablada, Claudia Bavel i Carlo Costanzia, tot i que Alejandra Rubio ho va desmentir fa un temps.

No obstant això, tot apunta que les explicacions que va donar la col·laboradora de televisió no van ser suficients per fer callar aquests rumors. I prova d'això és que, en els últims dies, el nom de la seva parella no ha deixat de ressonar amb força.

Per aquest motiu, i en un intent per tancar aquest tema d'una vegada per totes, Alejandra Rubio i Carlo Costanzia han compartit en els seus perfils d'Instagram un vídeo revelador.

En ell, i fent ús de la ironia, la parella ha tornat a desmentir la participació de l'actor a Supervivientes 2025. A més, han aprofitat l'ocasió per pronunciar-se sobre la suposada influència que té la influencer dins de la cadena.

Alejandra Rubio i Carlo Costanzia confirmen la notícia que ho canviarà tot: "Senyora poderosa"

Alejandra Rubio i Carlo Costanzia han aprofitat el final d'un dels seus trajectes per desmentir tots els rumors que s'han generat al voltant de l'actor en els últims dies.

Dins del seu cotxe, han tornat a negar la participació del fill de Mar Flores a Supervivientes 2025. I per això, la influencer ha volgut llegir davant dels seus seguidors una de les notícies que han sortit publicades.

"Carlo Costanzia fitxa per Supervivientes, però podria caure per un motiu: «Vull anar tant sí com no, vull viure aquesta aventura», diu Carlo". En aquest moment, l'actor ha interromput la lectura d'Alejandra Rubio. "Sí, si us plau", ha assegurat irònicament el jove.

Després d'aquest aclariment, la filla de Terelu Campos ha seguit llegint la notícia que parla sobre la participació de Carlo Costanzia en aquest reality. "Volien posar una persona, però va dir Alejandra Rubio: «Per sobre del meu cadàver»".

En aquest moment, l'actor ha interromput novament Alejandra Rubio per deixar al descobert el suposat poder que té la seva parella dins de Telecinco. "No vegis quin poder tens tu a la cadena, vetant la gent... Senyora poderosa", ha assegurat entre rialles.

"Li ha dit que si va a Supervivientes, es trenca la relació", ha seguit llegint la col·laboradora, provocant una immediata reacció en Carlo Costanzia. "Bé... Doncs aquí l'única supervivència que fem és a les ximpleries dia rere dia", ha assegurat a continuació.

Tant és així que, sense pensar-s'ho dues vegades, li ha fet la següent pregunta a Alejandra Rubio: "Parida número?". "No, dia 1.758, desmentint fake news", li ha respost ella.

No obstant això, la influencer ha volgut deixar molt clar que, malgrat tot aquest embolic, "estima" Supervivientes i està "desitjant que comenci per veure'l".