Tensió entre Emma García i Carmen Alcayde en ple directe: ‘M'ha semblat...’

El programa Fiesta ha viscut un moment realment tens en ple directe. Les protagonistes han estat Emma García i Carmen Alcayde.

El motiu és que ambdues han mostrat diferents punts de vista sobre el comunicat en vídeo que va donar Anabel Pantoja sobre la seva situació familiar. I la presentadora no ha tingut cap problema a frenar el programa per deixar-li clar a la col·laboradora el que ella opina al respecte. Li ha dit: “A mi m'ha semblat bé”.

El comunicat d'Anabel Pantoja que genera el conflicte entre Carmen Alcayde i Emma García

La investigació a la qual estan sent sotmesos Anabel Pantoja i el seu xicot, David Rodríguez, per un presumpte maltractament infantil a la seva filla, continua interessant. Bona mostra d'això és que Fiesta ha tornat a fer-se ressò del cas en comptar al plató amb Amor Romeira, la qual pertany al cercle de la parella.

Una jove que ha exposat: “L'amistat per a mi és estar sempre, en el bo i en el dolent. Ho he viscut de manera dura, se'm parteix l'ànima. També estic indignada pel judici de valor que s'està fent i aquest associar el nom de la meva amiga Anabel a maltractament infantil, em sembla molt fort i forassenyat”, ha dit.

Tot seguit, s'ha posat sobre la taula els passos que ha fet Anabel i, en especial, s'ha incidit en el vídeo que ella va realitzar. Un vídeo davant del qual Emma García, la presentadora, ha manifestat: “A mi, cada vegada que la veig havent de donar explicacions, em resulta impactant”.

La tensió entre Carmen Alcayde i Emma García en ple directe de Fiesta

En aquest punt, ha pres la paraula la Carmen Alcayde per deixar clar que no està d'acord amb aquest comunicat i que això li ha generat més problemes a Pantoja. Així, ha indicat: “El vídeo que va penjar ella, a mi, em va semblar molt precipitat. I després ella no es pot queixar del judici popular”.

“Anabel és molt de viure tot per fora, per a les xarxes, i jo crec que en aquest cas ella hauria d'haver-se recollit. Era una cosa molt greu, però per molt que diguis, la gent interpreta i assenyala incongruències”.

A la qual cosa ha afegit: “Aquest no era un tema per treure'l d'aquesta manera. Si dones menjar a la gent que et segueix a les xarxes, dona el menjar complet i no només el primer plat. La gent vol tot el menú”.

La tensió al plató s'ha fet evident a causa de les opinions contraposades, ja que Amor i Luis Rollán han arremès contra la seva companya. I Emma García ha decidit intervenir per expressar el seu rebuig a la perspectiva d'Alcayde. D'aquí que li hagi dit: “Carmen, no estic d'acord”.

“És la teva opinió. En aquesta situació i en altres, mai plou a gust de tothom. Ella ho ha decidit així i a mi m'ha semblat bé, però entenc que cadascú opini el que vulgui”.

Aquest intercanvi de paraules ha posat de manifest les diferents perspectives entre la presentadora i la col·laboradora, generant un ambient tens al programa. Això sí, no és la primera vegada que Emma García i Carmen Alcayde protagonitzen moments de discrepància a Fiesta. Discrepàncies que no van més enllà d'un simple intercanvi de paraules sobre temes que provoquen controvèrsia.

Aquest episodi reflecteix les dinàmiques internes del programa i com temes delicats poden generar debats acalorats entre els seus integrants. La diversitat d'opinions al plató contribueix a enriquir la discussió, encara que, de vegades, pugui derivar en moments de tensió.