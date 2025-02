Ana Rosa Quintana deixa tothom en xoc en trencar la seva regla d'or a ‘¡De Viernes!’

Ana Rosa Quintana ha trencat la seva regla d'or a ¡De Viernes!. La presentadora es va asseure ahir al plató del programa per parlar d'un tema molt especial: el seu retorn als matins de Telecinco. Després de més d'un any al capdavant de TardeAR, ha anunciat que torna al seu horari matinal, un fet que l'ha omplert d'il·lusió.

La comunicadora sempre ha preferit els matins. La seva connexió amb aquest horari és especial, i ara torna amb més força que mai. A més, hi ha un motiu més que fa que aquest retorn sigui encara més significatiu: el 20è aniversari d'El programa de Ana Rosa.

La presentadora va recordar amb emoció com va començar tot: “Vaig començar aquest programa quan els meus fills tenien poc més d'un mes i han passat moltes coses”. Per a ella, els anys han passat volant, i com va confessar: “Sembla que va ser ahir”.

Però el que va sorprendre a tothom és que Ana Rosa Quintana va decidir saltar-se la seva pròpia norma a ¡De Viernes!. Sempre ha estat molt reservada amb la seva vida privada, però ahir va fer una excepció.

Amb un somriure, va revelar: “Per primera vegada parlaré de mi”. Una confessió inesperada que ha captat l'atenció de tothom.

Ana Rosa Quintana ha estat una de les periodistes més influents de la televisió espanyola. La seva trajectòria ha estat marcada per la professionalitat i la proximitat amb l'audiència. Malgrat els canvis i els nous desafiaments, continua mantenint la mateixa passió pel periodisme.

Ha entrevistat polítics, ha cobert moments històrics i ha estat al capdavant de les notícies més rellevants del país. El seu estil directe i la seva capacitat per connectar amb els espectadors l'han convertit en tota una referència.

El retorn d'Ana Rosa als matins de Telecinco ha estat rebut amb entusiasme pels seus seguidors. El seu programa ha estat un pilar a la televisió durant dues dècades, i aquest nou capítol promet ser tan exitós com els anteriors. Ahir, a ¡De Viernes!, va deixar clar que està preparada per a aquesta nova etapa, amb la mateixa energia i compromís de sempre.

Aquest retorn marca un punt d'inflexió en la seva carrera. Ana Rosa no només torna a la seva franja horària preferida, sinó que ho fa amb un programa consolidat i una audiència fidel.

La seva confessió a ¡De Viernes!, va mostrar una faceta més personal i propera, una cosa poc habitual en ella. Sens dubte, el seu retorn als matins serà un dels esdeveniments més comentats de la temporada televisiva.