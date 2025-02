Ningú esperava la mala notícia que Belén Esteban ha anunciat sobre Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana torna avui als matins de Telecinco gairebé un any i mig després que es va acomiadar de la citada franja horària. Un canvi en la graella de Telecinco que ha estat analitzat per altres mitjans com és el cas de Ni que fuéramos. Belén Esteban, col·laboradora de l'esmentat espai, donava una mala notícia a Mediaset: "Els programes familiars que esteu fent no els veu ni Peter".

Unes paraules amb les quals la de Paracuellos insistia en la seva defensa dels programes que alguns qualifiquen de 'teleporqueria'. Segons ella, són precisament aquest tipus de continguts els que agraden a l'audiència i no els que Telecinco ofereix ara a la seva graella.

La tertuliana, més sincera que mai, demanava disculpes per les seves paraules. "Perdoneu-me que sigui tan clara, perdoneu-me", insistia Belén després de deixar a la vista la seva opinió sobre el canvi d'Ana Rosa Quintana.

Belén Esteban qüestiona la decisió de Mediaset d'apostar per programes familiars

El cert és que Esteban va començar el seu discurs deixant clar el que pensa de la veterana periodista madrilenya. "Jo he estat nou anys amb Ana Rosa i li tinc afecte", va assegurar la mare d'Andrea Janeiro. "El que passa, i ho diré ja molt clar, és que a mi no m'agraden moltes frases indirectes que han fet", advertia.

Belén parlava del fet que alguns espais de Telecinco ometien el nom del magazine en el qual ella va treballar durant anys quan es referien a informacions del desaparegut programa. "No deien Sálvame, deien «aquest programa»", es queixava la col·laboradora.

Aleshores, María Patiño, presentadora de Ni que fuéramos, va voler matisar que no es tractava només de Ana Rosa des de TardeAR, sinó que "eren tots els programes" de la citada cadena.

L'ex de Jesulín, per la seva banda, recordava que Mediaset, en cancel·lar Sálvame i apostar per TardeAR, buscava "un altre tipus de televisió". Va ser així com el grup audiovisual va deixar clar la línia que volia marcar des de llavors.

Mediaset va deixar clar que volia eliminar de la seva graella la 'teleporqueria'

Ana Rosa torna aquest dilluns a l'horari matinal després que la cadena hagi comprovat que no s'han obtingut els resultats esperats en la franja de tarda. La madrilenya tornarà a ser la presentadora del magazine del qual es va acomiadar el juny de 2023.

Una nova estratègia que, segons Xelo Montesinos, fundadora i CEO d'Unicorn Content i fins ara directora de TardeAR, s'ha preparat en temps rècord. Ana Rosa, per la seva banda, sembla encantada amb el canvi: "És veritat que el meu lloc natural és el matí, on he estat 18 anys". Unes paraules que demostren que la presentadora veu amb bons ulls la proposta de la cadena.

Només falta saber si l'audiència recolza aquest canvi o si és Belén Esteban qui té raó que el que el públic vol és espais com el desaparegut Sálvame.