Màxima emoció amb el que Felip i Letícia han fet amb una víctima de la DANA

La recent tragèdia provocada per la DANA ha deixat una empremta profunda a la Comunitat Valenciana. Les inundacions devastadores han afectat moltes famílies, i la resposta de la Casa Reial ha estat notable. Felip VI i Letícia han mostrat un compromís sincer amb els afectats, brindant suport emocional en moments de necessitat.

Aquest compromís s'ha vist confirmat amb el que han fet recentment amb una de les víctimes de la DANA: donar suport a una joieria valenciana. Fa dies Letícia va mostrar en públic un dels dissenys i la marca ha experimentat un “boom”. Tant és així que la dissenyadora valenciana no dona l'abast per atendre els clients.

Felip i Letícia tenen un gest emotiu amb una víctima del temporal

Felip i Letícia, com a membres de la Família Reial, han demostrat en diverses ocasions la seva proximitat i suport a les víctimes de catàstrofes naturals. En el cas de la DANA que va sacsejar la Comunitat Valenciana, els reis s'han mostrat profundament consternats. Un dels gestos més commovedors va ser la seva visita a les àrees afectades, on es van trobar amb les famílies que ho van perdre tot.

Durant aquesta visita, els reis van escoltar les històries de dolor i resiliència dels afectats i es van mostrar propers a ells. D'aquests testimonis ha transcendit el que han fet recentment Felip i Letícia amb una de les víctimes de la DANA: promocionar la seva joieria.

Covadonga Ferrer, propietària de la marca Boira Glass, ha relatat com ha canviat el seu negoci gràcies a Letícia. La riuada va ocasionar un gran destrossa a la seva botiga emportant-se joies i gran part del material que s'utilitza per crear-les. La dona de Felip, en la seva última visita a València, va adquirir diverses peces que després ha lluït en els actes públics.

Lluny de ser quelcom anecdòtic, aquest gest de Letícia va provocar un gran impacte en la joieria de Covadonga. “El boom va ser molt notori a les xarxes socials i he d'admetre que em vaig agobiar bastant”, ha relatat. “De sobte, hi va haver un creixement enorme de seguidors, missatges, persones interessades en les meves joies”, ha assenyalat.

Aquest suport ha estat crucial per ajudar aquesta petita empresa a recuperar-se i prosperar. Gràcies a la reina, la marca ha guanyat visibilitat i ha ajudat a que altres marques valencianes generin interès.

Felip i Letícia es bolquen amb València

El compromís de Felip i Letícia amb els afectats no només s'aprecia en com intenten donar visibilitat a la Comunitat Valenciana. L'objectiu és tornar a situar-la al mapa i que no s'oblidi el que va succeir aquell 29 d'octubre.

En nombroses ocasions, els reis han visitat les zones més afectades per conèixer de primera mà com avancen les tasques de reconstrucció. També han participat en cerimònies commemoratives per honorar les víctimes de la DANA.

En una missa celebrada a la Catedral de València, els reis van transmetre el seu condol a les famílies afectades. Aquest acte simbòlic reforça el missatge que no estan sols en el seu patiment. De fet, en el discurs de Nadal de Felip, va fer una crida a la solidaritat i a la memòria d'aquells que ho van perdre tot.

L'atenció mediàtica que han rebut aquestes accions ha contribuït a augmentar la consciència sobre la situació a la Comunitat Valenciana. A més de posar el focus en els afectats i en les diferents vies que existeixen per ajudar.

En el cas de Letícia, és el seu compromís amb la joieria local el que ha ajudat la víctima del temporal a reflotar el seu negoci. Un acte de bondat i solidaritat que contribueix a restaurar no només negocis, també la confiança en sortir endavant.