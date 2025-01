Confirmada la gran notícia sobre Pilar Rubio, dona de Sergio Ramos: 'Oblideu-vos...'

Aquest dijous s'ha presentat oficialment Maestros de la Costura Celebrity, dotze celebritats s'han unit a aquest desafiament, enfrontant-se al repte de dominar les tècniques de costura. Entre els concursants figuren noms destacats com Mónica Cruz, La Terremoto de Alcorcón i, per descomptat, Pilar Rubio, qui no ha passat desapercebuda. Pilar Rubio, dona de Sergio Ramos, ha confirmat la gran notícia sobre ella en confessar: "Oblideu-vos de mi".

Durant la presentació, celebrada en un ambient carregat d'expectació i glamour, els mitjans de comunicació han tingut l'oportunitat de xerrar amb els protagonistes. Pilar Rubio, coneguda per la seva versatilitat i compromís en cada projecte, ha revelat alguns detalls de la seva experiència en el concurs.

"En aquest programa el que hem fet és, això que ens agradava, desenvolupar-ho molt més, però sota pressió", ha explicat. Pilar ha reconegut que no era nova en el món de la costura: "Jo em feia algun vestit, alguna faldilla…".

La participació en el programa no només ha suposat un repte per a Pilar Rubio, sinó també una oportunitat per connectar amb la seva família d'una manera molt especial. La presentadora ha aprofitat aquesta experiència per practicar amb els seus fills: "Sobretot per tenir-los involucrats amb el que estava fent. Els deia 'vinga que et faré un disfressa o un pijama'".

No obstant això, aquest nivell de compromís ha requerit sacrificis. Pilar ha confessat que durant les setmanes de gravació ha hagut de demanar al seu cercle més proper que la deixessin concentrar-se completament en el projecte televisiu. "Oblideu-vos de mi perquè aquestes setmanes no existiré", ha admès entre rialles, deixant clar que el programa ha ocupat tot el seu temps lliure.

Amb aquestes declaracions, Pilar Rubio ha confirmat el que molts sospitaven: la seva implicació en Maestros de la Costura Celebrity 1 ha estat total. Tant és així que ha decidit apartar la seva vida privada momentàniament per bolcar-se al cent per cent en aquest nou repte televisiu.

La presentació del programa ha marcat l'inici del que promet ser una temporada carregada d'emocions, creativitat i esforç. Pilar Rubio, sempre carismàtica i treballadora, ha tornat a demostrar que no hi ha repte massa gran quan es tracta de superar-se a si mateixa.

Maestros de la Costura Celebrity 1 es presenta com un espectacle on el glamour i la dedicació es donen la mà. I Pilar Rubio és, sens dubte, una de les grans apostes d'aquesta edició.