La inesperada reacció de Pilar Rubio per l'últim de Sergio Ramos: 'Ens n'anem a...'

Sergio Ramos ha fet oficial el seu fitxatge per Rayados de Monterrey i, per a sorpresa de molts, la seva família l'ha acompanyat. Pilar Rubio, qui es deia que no viatjaria a Mèxic, ha estat present en el trajecte al costat del futbolista. Haurà canviat d'opinió o es tracta d'un viatge temporal per donar suport al futbolista en la seva presentació?

"Ens n'anem a Mèxic", va declarar amb entusiasme en un vídeo que va publicar a les seves xarxes socials. La decisió de Sergio Ramos suposa un canvi radical no només per a ell, sinó també per a la seva esposa, Pilar Rubio, i els seus quatre fills. La presentadora, qui havia declarat que no tenia intenció de mudar-se, ha sorprès en aparèixer al costat del seu marit en el vol privat.

El vídeo compartit per Ramos mostra tota la família, inclosos els seus pares, germans i nebots, acompanyant-lo en un vol privat cap a Monterrey. Encara que Pilar Rubio no ha comentat públicament el fitxatge, la seva presència en el viatge ha generat especulacions.

La inesperada reacció de Pilar Rubio després de l'últim de Sergio Ramos

Sergio Ramos no ha pogut ocultar la seva emoció en compartir amb els seus seguidors l'inici d'aquesta nova etapa en la seva carrera. "Estic llest per fer un canvi a la meva vida. Ens n'anem a Mèxic, tinc moltes ganes d'arribar", va expressar el futbolista en un vídeo que reflecteix cada moment del viatge.

No obstant això, el més cridaner del vídeo de Sergio Ramos és que no ha acudit sol, sinó que va acompanyat de tota la família. Després de les notícies dels últims dies, la presència de Pilar Rubio i dels seus fills ha estat un detall que no ha passat desapercebut.

"Acabem d'arribar a Monterrey, amb la família i amb els nens. Ara anirem cap a l'hotel", narra el futbolista. En el vídeo es veu com els fills i Pilar Rubio presencien amb emoció els detalls que han preparat per al futbolista a l'hotel.

Després d'aquesta notícia, molts es pregunten si aquesta és un senyal que la família planeja instal·lar-se definitivament al país. No obstant això, algunes fonts properes a Pilar Rubio asseguren que la presentadora segueix ferma en la seva decisió de romandre a Madrid.

La postura de Pilar Rubio davant una mudança a Mèxic

Pilar Rubio ha estat, sens dubte, un dels aspectes més comentats després de l'anunci de Sergio Ramos. Encara que inicialment es va rumorejar que no es mudaria a Mèxic, la seva presència en el viatge ha despertat tota mena d'especulacions. La comunicadora no ha fet declaracions públiques al respecte, cosa que ha augmentat l'interès mediàtic.

Segons el periodista Javier de Hoyos, Pilar Rubio no té intenció de mudar-se a Mèxic de manera permanent. "Una persona de l'entorn proper de Pilar em deia que estava cansada de mudar-se", va explicar el comunicador a les seves xarxes socials. No obstant això, la presència de Pilar en el viatge ha afegit un gir inesperat a la història.

Encara que Rubio no ha fet declaracions directes, la seva presència en el viatge ha causat sorpresa. Molts seguidors han interpretat la seva acció com una mostra de suport incondicional al seu marit. La incertesa persisteix sobre si la seva estada a Mèxic és només temporal o si, en el futur, reconsiderarà la seva postura.

Les pròximes setmanes seran clau per definir el destí de la família Ramos-Rubio. "El que em traslladen és que serà el pròxim estiu la data que s'han posat per determinar què fer", va afegir Javi de Hoyos. Amb aquesta informació, sembla que la decisió definitiva encara no està presa.

Sergio Ramos ha fet un gir radical a la seva carrera amb la seva arribada a Rayados de Monterrey. La presència de Pilar Rubio en el viatge ha sorprès a tothom, generant dubtes sobre els seus veritables plans. Es quedarà a Mèxic o tornarà aviat a Madrid?