La salut de Joan Carles I obliga Felip VI a prendre una decisió molt important

La salut de Joan Carles I ha estat un tema de preocupació en els últims mesos. Als seus 86 anys, ha afrontat múltiples problemes que han fet saltar les alarmes sobre el seu empitjorament. Això ha portat Felip VI a prendre una decisió molt important i rellevant: reconciliar-se amb les seves germanes i acostar postures amb el seu pare.

Les infantes Cristina i Elena són les que més a prop es mantenen de Joan Carles i és a elles a qui acudeix Felip per saber de la seva salut. Segons s'ha pogut saber, el rei arrossega una gran preocupació pel seu progenitor, qui s'estaria plantejant tornar definitivament a Espanya.

Felip VI fa un pas endavant davant la delicada salut de Joan Carles I

La salut de Joan Carles I ha estat un tema que ha captat l'atenció en els últims mesos a causa del seu deteriorament progressiu. Felip VI no és aliè a la delicada situació del seu pare i ha començat a moure fitxa per no empitjorar les coses.

Una de les decisions que ha pres Felip davant l'empitjorament de Joan Carles ha estat reconciliar-se amb les seves germanes. Durant anys, la tensió amb les infantes Cristina i Elena ha estat una constant a la Casa Reial. A més de no portar-se especialment bé amb Letícia, la seva proximitat i suport públic a l'emèrit van acabar distanciant-les de Felip.

Just quan la institució travessava un moment complicat pels escàndols de Joan Carles, la Família Reial es va mostrar més fragmentada que mai. No obstant això, ara que la salut de l'emèrit ha empitjorat, el rei ha volgut llimar asprors amb les infantes i deixar el passat enrere.

D'aquí els gestos afectuosos dels quals hem estat testimonis entre Felip i Cristina en la seva última aparició conjunta. Amb la infanta Elena, les coses segueixen el mateix camí i ambdós van coincidir l'any passat quan la reina Sofia va haver de ser ingressada. Destacant per sobre de tot el dia en què els reis van acudir a l'aniversari d'Elena, on també van coincidir amb l'exmonarca.

Aquest canvi d'actitud en Felip sembla correspondre a un desig de Joan Carles de veure els seus fills junts i units. En el seu últim aniversari celebrat a Abu Dhabi, el rei va trucar a les seves germanes per conèixer de primera mà com havien vist el seu pare. Joan Carles, malgrat la seva delicada situació, sembla estar animat i disposat a no deixar-se portar per l'angoixa.

Joan Carles I vol demanar a Felip VI tornar a Espanya

D'aquí a poc temps es compliran cinc anys des que Joan Carles I va decidir mudar-se als Emirats Àrabs. Va ser la seva manera d'evitar escàndols, ajudar a la imatge de Felip VI i no entorpir el seu regnat.

La relació entre Felip i el seu pare ha estat complexa i marcada per desavinences. Des de l'abdicació de Joan Carles I el 2014, la distància entre ambdós s'ha fet evident. No obstant això, la salut del rei emèrit ha portat el seu fill a reconsiderar la seva postura i buscar una reconciliació.

De la mateixa manera, segons publica Monarquia Confidencial, Joan Carles sembla haver après la lliçó i el seu desig és tornar a Espanya. "Ha anat suavitzant la seva relació institucional amb Palau i la relació personal amb el seu fill", apunten fonts de la Zarzuela.

En els últims mesos, els viatges de l'emèrit a Espanya s'han donat amb més freqüència, cosa que apunta a un clar canvi de tendència. Als seus 86 anys, el desig de Joan Carles és tornar a casa, però no ho farà sense consultar-ho abans amb Felip. "No vol perjudicar ni el seu fill ni la seva neta, Leonor de Borbó", assenyalen.