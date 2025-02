Aquesta és Alejandra, la guapíssima dona de Jordi Roca: així ha crescut la seva filla

Hi ha cuiners que conquisten amb els seus plats i altres que ho fan amb el seu carisma. Jordi Roca, el menor dels tres germans del Celler de Can Roca, és d'aquells que aconsegueix ambdues coses alhora. No hi ha dubte que el seu talent en la pastisseria és indiscutible.

A més, la seva simpatia i espontaneïtat també l'han convertit en un convidat estrella a la televisió. Malgrat la distonia cervical que afecta la seva veu, la seva actitud positiva i el seu sentit de l'humor han fet que cadascuna de les seves aparicions públiques sigui una delícia.

Aquest dilluns, Roca va visitar el programa La Revuelta, on va protagonitzar un dels moments més divertits de la nit. Assegut al sofà al costat de David Broncano, el xef no només va parlar de la seva feina, sinó que també va deixar caure anècdotes que van arrencar més d'una riallada.

Amb la seva característica naturalitat, va compartir detalls sobre el seu dia a dia i com ha anat millorant la seva capacitat de comunicació malgrat la seva malaltia. També va sorprendre amb algunes declaracions inesperades, demostrant que sap com entretenir l'audiència.

Aquesta és Alejandra, la guapíssima dona de Jordi Roca

Però la vida de Roca no només gira al voltant de la cuina. La seva història d'amor amb Alejandra Rivas és digna d'un conte gastronòmic. D'origen mexicà, Rivas va arribar al Celler de Can Roca com a practicant i, amb esforç, va ascendir fins a convertir-se en cap de pastisseria.

El treball en equip va fer la resta: entre receptes i creacions dolces, va sorgir l'amor. Rivas és una empresària d'èxit, al capdavant de les gelateries Rocambolesc, que tenen presència en diverses ciutats d'Espanya i també a Houston.

Junts, també van obrir la Bikineria Rocambolesc a Girona, un local que demostra la seva creativitat més enllà del món de les postres.

El 2019, la parella va donar la benvinguda a la seva filla, una petita que ha canviat completament les seves vides. Encara que tots dos són molt discrets a l'hora de compartir imatges de la nena, a les seves xarxes deixen veure moments de la seva vida en família.

Jordi Roca, un xef sense límits

Més enllà del seu talent a la cuina, Jordi Roca demostra que l'esforç i la passió poden superar qualsevol obstacle. La seva carrera continua en el més alt, la seva vida familiar és estable i el seu sentit de l'humor roman intacte.