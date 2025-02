Gerro d'aigua freda per a Felip VI després de filtrar-se l'última imatge de Juan Carlos I

Felip VI ha mostrat una preocupació creixent per l'estat de salut del seu pare, Joan Carles I, en els últims dies. Aquesta inquietud s'ha vist reforçada després de filtrar-se una imatge recent del rei emèrit al funeral del seu amic, el príncep Karim al Hussaini Aga Khan IV, a Lisboa. La fotografia, que mostra Joan Carles I en un moment emotiu, ha deixat el monarca amb més dubtes sobre el benestar del seu progenitor.

Fa uns dies, l'emèrit va celebrar el seu aniversari a Abu Dhabi juntament amb els seus familiars i amics. Segons fonts properes, la reunió va ser descrita com un moment de felicitat i tranquil·litat per a Joan Carles I. No obstant això, el seu estat de salut continua sent una preocupació latent per al seu fill i els seus afins.

Felip manté contacte freqüent amb el seu pare mitjançant trucades telefòniques per conèixer el seu estat. No obstant això, també ha recorregut a les seves germanes, Elena i Cristina, per obtenir una visió més propera sobre la situació de l'emèrit. "Malgrat els maldecaps de l'edat, Joan Carles està tranquil i bé", afirmen des del seu entorn.

Es filtra l'última imatge de Joan Carles I

La recent publicació de la imatge de Joan Carles I al funeral d'Aga Khan IV ha generat un gran enrenou. A la imatge, l'emèrit apareix visiblement afligit, sense el suport de cap membre de la Família Reial o afí proper. Segons fonts properes, el seu estat de salut és motiu de preocupació a causa del tractament experimental que segueix a Suïssa.

Fa uns dies, van sortir a la llum imatges de l'aniversari de Joan Carles I celebrat a Abu Dhabi amb la seva família i amics més propers. En elles, se'l veia feliç estant envoltat dels seus. No obstant això, la filtració de la seva última imatge al funeral del seu amic ha projectat una imatge molt diferent.

El funeral, que va tenir lloc a Lisboa, va reunir diverses personalitats internacionals, entre elles el president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, i el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau. No obstant això, la presència de Joan Carles I va destacar per la seva solitud, un fet que ha augmentat les especulacions sobre la seva situació actual.

Segons testimonis, Joan Carles I es movia amb dificultat, recolzant-se en un bastó, cosa que ha reforçat les preocupacions sobre la seva salut. Aquesta imatge ha arribat a oïdes de Felip VI, qui ha rebut la notícia com un gerro d'aigua freda.

Gerro d'aigua freda per a Felip VI per l'estat Joan Carles I

La relació entre Felip VI i el seu pare ha passat per alts i baixos en els últims anys, marcats per la distància i les polèmiques que han envoltat l'emèrit. No obstant això, el rei ja havia mostrat inquietud per l'estat de salut del seu pare en els últims dies, segons fonts de Monarquia Confidencial.

Confirmen que Felip VI manté contacte telefònic freqüent amb el seu pare per conèixer de primera mà la seva evolució. "Felip VI està molt pendent de l'estat de salut del seu pare. És lògic, és la seva família", asseguren.

Joan Carles I està sotmès a un tractament experimental a Suïssa per millorar la mobilitat de la seva cama esquerra. Però els resultats no han estat els esperats i han generat un problema de rigidesa a l'extremitat, cosa que ha complicat la seva situació física.

Per aquest motiu, el mitjà esmentat explica que el monarca ha consultat les seves germanes, la infanta Elena i la infanta Cristina. El seu objectiu era conèixer de primera mà com van veure l'emèrit durant la seva visita a Abu Dhabi.

"Encara tenint els maldecaps propis de l'edat, està tranquil i bé", li han transmès. No obstant això, la imatge filtrada a Lisboa ha pogut reforçar la preocupació de Felip VI sobre el seu estat real.

Felip VI ha mostrat una preocupació creixent per la salut del seu pare, Joan Carles I, després de filtrar-se la imatge de l'emèrit al funeral d'Aga Khan. Encara que les infantes Elena i Cristina han transmès que el seu pare està tranquil i bé, l'última imatge ha generat nous dubtes en el monarca.