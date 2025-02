Impactant: destapen per què la infanta Elena visita tantes vegades a Joan Carles I

La infanta Elena s'ha convertit en una de les persones fonamentals en la vida de Joan Carles I. La seva unió sempre ha estat molt forta, però d'un quant temps ençà, la primogènita de l'emèrit no se separa d'ell. El motiu acaba de ser destapat i apunta a la preocupació d'Elena pel deteriorament del seu pare.

Als seus 87 anys, Joan Carles travessa un moment complicat de salut. Fa mesos que ha experimentat una davallada considerable que ha minvat de manera preocupant la seva mobilitat. Per això, la infanta Elena viatja molt sovint fins a Abu Dhabi per vigilar de prop l'evolució del seu pare.

El motiu que impedeix a la infanta Elena deixar sol a Joan Carles I

La relació entre la infanta Elena i el seu pare, el rei emèrit Joan Carles I, ha cobrat una gran rellevància en els últims temps. La germana gran de Felip VI ha intensificat els seus viatges a Abu Dhabi, cosa que ha fet saltar les alarmes sobre l'exmonarca.

Ara s'ha destapat el motiu que porta la infanta Elena a visitar tantes vegades a Joan Carles I: està preocupada per la seva salut. La salut de Joan Carles, que ha patit diversos problemes mèdics en els últims anys, és ara un assumpte de gran angoixa a la família.

L'emèrit, al llarg de la seva vida, ha enfrontat múltiples entrebancs de salut, però en els últims mesos el seu estat ha empitjorat considerablement. La infanta Elena, molt propera al seu pare, ha demostrat la seva preocupació i s'ha mostrat com una de les figures clau acompanyant-lo.

En particular, Joan Carles ha lidiat amb problemes de mobilitat que han afectat significativament la seva qualitat de vida. Això ha fet que la infanta intensifiqui les seves visites a Abu Dhabi per interessar-se per la seva evolució, com confirma Monarquia Confidencial.

La germana de Felip, fins i tot va viatjar a Ginebra la passada primavera per acompanyar el seu pare en un dels seus tractaments mèdics. A Suïssa l'emèrit es va sotmetre a alternatives amb cèl·lules mare per millorar la seva mobilitat. No obstant això, sembla que aquestes no han funcionat com esperaven i els metges auguren que acabarà els seus dies en cadira de rodes.

Aquesta idea de futur no li plau en absolut a Joan Carles qui es nega rotundament a no valer-se per si mateix. En el record té la seva mare i les seves germanes, les infantes Pilar i Margarida de Borbó, i no vol acabar com elles. El que fa fonamental el suport de la seva filla Elena en aquests moments complicats.

La infanta Elena, el gran suport de Joan Carles I

A mesura que la salut de Joan Carles continua sent un tema de preocupació, les visites de la infanta Elena es tornen més significatives. La relació entre pare i filla s'està enfortint i la mare de Froilà és clau en la vida de l'emèrit.

Encara que Cristina també sol visitar el seu pare, és Elena l'encarregada de comprovar l'evolució de la seva salut. Ella ha interromput plans personals i familiars, fins i tot durant les festivitats, per poder estar al costat del seu pare.

Un dels punts forts de Joan Carles és la seva vitalitat i les ganes que encara manté de gaudir dels seus plans d'oci. Els seus viatges a Sanxenxo resulten de gran ajuda per alimentar el seu ànim i evitar que caigui en l'angoixa i la por.

Fonts properes afirmen que està molt conscienciat en portar una vida saludable i fer tot el possible per no perdre mobilitat. "Està disposat a 'recuperar' la majoria de la mobilitat de la seva cama esquerra", expliquen.

Un esforç lloable, però que per als experts no evitarà el deteriorament del sistema musculoesquelètic. "A mesura que envellim es deteriora causant una disminució de les nostres habilitats físiques", comenten.