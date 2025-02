Sonen totes les alarmes amb Anabel Pantoja i David Rodríguez: 'Més de 60.000 euros'

Anabel Pantoja i David Rodríguez continuen en el punt de mira mediàtic. La investigació a la qual són sotmesos per presumpte maltractament infantil a la seva filla té el seu entorn i els seus seguidors en tensió. I encara més ho estaran després d'haver saltat les alarmes per una altra situació preocupant.

En concret, s'ha revelat la ingent quantitat de diners que ella estaria deixant d'ingressar com a influencer per tot el que ha passat. Segons ha revelat l'expert Juan Merodios, la jove “podria estar perdent més de 60.000 €”.

Preocupació per la situació d'Anabel Pantoja i David Rodríguez: perdent diners

Des que es va destapar la investigació a la qual són sotmesos Anabel Pantoja i el seu xicot, David Rodríguez, ells estan en el focus mediàtic. Igual que suports, estan rebent moltes crítiques. I això els ha deixat en una complicada tessitura.

És veritat que, a poc a poc, estan intentant tornar a la normalitat, per oblidar el que està succeint al seu voltant. I això ha portat la influencer a tornar a les seves publicacions a les xarxes, però no ha tornat a ser com abans d'aquest incident amb la seva filla.

Tant és així que a El Programa de AR s'ha volgut analitzar la situació d'Anabel a nivell laboral. I el comentat ha fet saltar la preocupació dels qui l'estimen. I és que l'expert en xarxes Juan Merodios ha estat molt taxatiu al respecte.

Així, ha manifestat que els ingressos publicitaris d'ella han baixat de forma considerable per una raó. Sí, perquè “a l'anunciant no li agrada que hi hagi soroll al voltant de la seva marca”.

I en aquest punt ha estat quan ha desvelat una dada realment alarmant sobre Anabel. Ha exposat: “Si deixa de compartir contingut, el seu abast cau i amb això els seus ingressos de cara a col·laboracions futures. Si no alimentes l'algoritme, et fa invisible”.

A la qual cosa ha afegit: “Ella podria estar perdent més de 60.000 €. Sí, perquè les marques no volen treballar amb una persona que és investigada”.

És més, Merodios li ha donat un consell a la xicota de David Rodríguez. Li ha dit: “És important que segueixi amb la línia que ha mantingut fins ara”.

Es confirma la complicada situació laboral d'Anabel Pantoja

Després de les declaracions d'aquest expert en mitjans i les possibles pèrdues d'Anabel Pantoja, les mateixes han estat confirmades a televisió. L'encarregat de fer-ho ha estat Pepe del Real.

El periodista, al programa Vamos a ver, ha afirmat: “Les circumstàncies actuals li han valgut la pèrdua de diversos contractes importants, que és el seu mode de vida. La publicitat s'ha vist afectada i, fins que no es resolgui judicialment, li costarà recuperar-se a nivell d'imatge”.

Malgrat els esforços de la jove per reprendre la seva activitat a les xarxes socials, les seves publicacions recents han estat objecte de crítiques. Una de les seves últimes publicacions, en la qual mostrava dues cerveses i un biberó, ha generat controvèrsia a causa de la investigació en curs. Alguns seguidors han qüestionat la idoneïtat de la imatge, considerant la situació legal que enfronta la parella.

En resum, Anabel Pantoja i David Rodríguez enfronten una etapa complicada marcada per la investigació judicial i les seves conseqüències mediàtiques. La pèrdua d'ingressos, les crítiques a les xarxes socials i les tensions familiars són reflexos del que viuen. Sí, de com una situació legal pot desencadenar una sèrie de desafiaments en diferents àmbits de la vida d'una persona pública.