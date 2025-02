Parla Ángela Portero, col·laboradora de '¡De Viernes!': 'Us presento el meu nou amor'

Ángela Portero ha tornat a les seves xarxes socials amb una nova i reveladora publicació. A través del seu perfil oficial d'Instagram, la col·laboradora de ¡De Viernes! no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de presentar oficialment el seu “nou amor”.

Aquesta coneguda periodista del nostre país porta més de 30 anys lligada als mitjans de comunicació. Tant és així que, durant tot aquest temps, ha tingut l'oportunitat de desenvolupar diversos rols lligats al món de la comunicació.

No obstant això, i malgrat la seva exitosa trajectòria professional, han estat comptades les ocasions en què Ángela Portero ha parlat públicament de la seva vida més personal.

Tanmateix, de tant en tant, fa alguna excepció a través de les xarxes socials. De fet, en diverses ocasions hem pogut veure algunes imatges de la col·laboradora de ¡De Viernes! juntament amb alguns dels seus éssers estimats.

Ara, Ángela Portero ha tornat al seu perfil d'Instagram amb una nova i reveladora fotografia, instantània que ha usat per presentar en societat el seu “nou amor”.

Ángela Portero trenca el seu silenci a les xarxes socials per parlar de la seva vida privada

Ángela Portero ha aconseguit sorprendre tots els seus seguidors d'Instagram amb l'última publicació que ha compartit al seu perfil. Encara que no és molt partidària de parlar de la seva vida en públic, en aquesta ocasió ha volgut presentar el nou membre de la seva família, al qual anomena afectuosament “el meu nou amor”.

Tal com podem veure en aquesta imatge, es tracta d'una gosseta teckel de color marró clar que, ben segur, omplirà la seva llar d'amor i afecte. “Us presento la Duna, el meu nou amor”, ha escrit la col·laboradora de ¡De Viernes!, juntament amb aquesta instantània.

Com era d'esperar, la nova publicació d'Ángela Portero no ha passat per res desapercebuda entre els usuaris d'aquesta xarxa social. Tant és així que diversos internautes han volgut aprofitar l'ocasió per compartir amb ella el que pensen sobre el nou membre de la seva família.

“Em menjo aquesta carona! Que bonica és”, li ha escrit una usuària d'Instagram a la col·laboradora de ¡De Viernes!. “Quina rossa més maca”, ha assegurat una seguidora de la periodista.

Altres, en canvi, han volgut felicitar Ángela Portero per l'arribada del seu “nou amor” de quatre potes: “Ai, Àngela, felicitats. Serem molt feliços... Que bé que us tingueu les dues! Jo he tingut 18 petits, dels quals segueixen vivint 14, i no puc ser més feliç”.