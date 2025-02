Kiko Jiménez, molt atordit, dona l'última hora sobre Maite Galdeano i Sofía Suescun

Després de conèixer els últims passos que ha fet Maite Galdeano, Kiko Jiménez ha trencat el seu silenci per donar una última hora sobre la relació de Sofia Suescun i la seva mare. Visiblement atordit, el col·laborador de televisió ha lamentat la incòmoda decisió que ha pres la seva sogra.

Fa uns dies, José Antonio León li va revelar a la influencer al plató de ¡De Viernes! la intenció que té la seva mare de mudar-se al seu costat. Tant és així que l'exconductora d'autobusos no ha dubtat a posar a la venda una de les seves propietats per comprar un terreny al costat de la seva filla.

“La teva mare ha posat la casa de La Manga en venda i em consta que està buscant una casa a prop de la teva”, va assegurar de manera taxativa el col·laborador de televisió. Una notícia que, com era d'esperar, no li va caure gens bé a la nòvia de Kiko Jiménez.

“Vol fer el que jo he fet... No sap ni el que diu ni on es fica. Ella pot viure on vulgui. Com es diu a la persona que vol viure a prop de casa teva, creuar-se amb els teus animals, anar al mateix supermercat...? Un assetjament?”, va assegurar Sofia Suescun, molt enfadada.

No obstant això, no va ser fins al passat 16 de febrer quan vam conèixer més detalls relacionats amb l'última decisió de Maite Galdeano. Aquell dia, Kiko Jiménez va acudir al seu lloc de treball al programa Fiesta, però el que menys s'esperava era la informació que estava a punt de revelar Omar Suárez.

“Aquest terreny s'ha comprat fa una setmana i mitja. La persona que l'ha comprat, i que, per tant, serà veïna d'un dels nostres col·laboradors, és Maite Galdeano”, va assegurar el col·laborador de televisió.

Kiko Jiménez reacciona a l'última hora sobre Maite Galdeano i Sofia Suescun

Com era d'esperar, aquesta notícia va agafar totalment desprevingut a Kiko Jiménez. No obstant això, el nòvio de Sofia Suescun no va trigar a confirmar que ja li havien arribat rumors al respecte:

“Ho temia perquè ja m'havia arribat a mi aquesta informació... Però tenia l'esperança que no fos així, que s'ho hagués pensat millor i no ho hagués fet”.

A més, visiblement al·ludit, Kiko Jiménez no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de compartir el que pensa sobre l'últim i polèmic pas que ha fet Maite Galdeano. “Crec que no procedeix amb la situació que hem viscut”, va afegir el col·laborador de televisió.

D'altra banda, Kiko no va poder evitar empatitzar amb la seva parella per aquest nou i dur cop familiar. “Em poso a la pell de Sofia i això no és agradable”, va lamentar el jove.

“Es podria haver quedat amb la seva família a Pamplona i no comprar-se just un terreny al costat de la seva filla quan ella li ha demanat temps i espai.[...]Això és una feina perquè pertorba la nostra pau i la nostra tranquil·litat, qualsevol persona té dret a viure sense que la molestin”.