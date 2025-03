Rosanna Zanetti incompleix les normes de David Bisbal i afirma: 'Per això estic jo'

Rosanna Zanetti no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'incomplir una de les normes de David Bisbal. Tant és així que, a través de les xarxes socials, la model veneçolana ha compartit una imatge de l'àlbum personal del seu marit juntament amb aquesta afirmació: "Per això estic jo".

Després de gaudir d'unes merescudes vacances a la República Dominicana amb els seus fills, aquesta mediàtica parella ja ha posat rumb al nostre país. Tanmateix, hores abans d'arribar a Espanya, la dona del cantant ha compartit una reveladora publicació al seu perfil d'Instagram.

En ella, podem veure un dels comentaris que ha rebut Rosanna Zanetti en les últimes hores. "Pots ensenyar una foto de David?", li ha demanat una de les seves seguidores. I dit i fet.

La model ha obert el seu àlbum familiar per compartir amb els seus més de 736.000 followers una de les instantànies que li ha pres a David Bisbal durant el seu últim viatge.

"Per exemple, aquesta seria una foto que David no publicaria, però per això estic jo. Directa del meu carret personal", ha escrit Rosanna Zanetti a les històries d'aquesta xarxa social. D'aquesta manera, la veneçolana s'ha saltat així una de les principals normes del seu marit.

Rosanna Zanetti se salta les normes de David Bisbal i ho afirma

Són comptades les ocasions en què David Bisbal publica imatges de la seva vida privada a les xarxes socials. Tant és així que amb prou feines ha compartit fotos del seu últim viatge a la República Dominicana amb Rosanna Zanetti i els seus fills.

Tanmateix, la model no ha tingut cap problema a deixar al descobert una de les instantànies que li va prendre al seu marit durant les seves últimes vacances en família. Moment en què s'ha saltat una de les normes del seu marit: mantenir la seva privacitat.

En ella, podem veure David Bisbal posant en banyador al resort on es van allotjar. Una imatge que deixa al descobert el seu increïble estat físic i que, segons Rosanna Zanetti, el seu marit mai "publicaria".

Com era d'esperar, aquesta imatge no ha passat per res desapercebuda entre els seguidors del matrimoni. De fet, diversos d'ells han escrit a la veneçolana per compartir amb ella la seva opinió personal.

Entre rialles, un usuari d'Instagram no ha pogut ocultar el seu astorament en veure aquesta imatge de David Bisbal. Tant és així que ha destacat que ell es mostra "al seu Instagram tot seriós" i ensenyant "fotos decents treballant", mentre que Rosanna Zanetti ha deixat al descobert el seu costat més personal.

No obstant això, tot apunta que el cantant no s'ha pres malament la revelació de la seva dona. Prova d'això és el missatge que la veneçolana ha escrit a continuació: "Em diverteixo molt amb els missatges que m'envien".