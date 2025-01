Rosanna Zanetti no es talla i dona l'última hora sobre la relació amb David Bisbal

Fa uns dies, Rosanna Zanetti va tornar a les xarxes socials per desvelar una última hora relacionada amb David Bisbal. A través d'un post, la model no va tenir cap problema a deixar al descobert en quin punt es troba realment la seva relació amb el cantant.

Va ser el juliol de 2018 quan, després de dos anys de relació, aquesta mediàtica parella va passar per l'altar per donar-se el 'sí, vull' davant dels seus éssers estimats. Des de llavors, no han deixat de dedicar-se mostres d'amor en públic, i prova d'això és l'última publicació de la veneçolana.

Diumenge passat, 26 de gener, Rosanna Zanetti va tornar a obrir el seu àlbum personal per compartir amb els seus més de 733.000 seguidors d'Instagram un popurri d'imatges. Entre elles, podem veure diverses fotos seves lluint els seus millors outfits o posant davant de coneguts monuments.

No obstant això, la instantània que més ha cridat l'atenció ha estat una en la qual apareix al costat del seu marit, David Bisbal, en una actitud de la més còmplice. "D'aquests dies... Família, llocs, moments", va escriure la model al costat d'aquest carrusel.

Aquest romàntic selfie al costat de David Bisbal forma part de l'últim àlbum de fotos que Rosanna Zanetti ha compartit al seu perfil d'Instagram. En ell, ha fet una recopilació dels moments que ha pogut gaudir en "aquests dies" amb la seva "família".

"D'aquests dies... Família, llocs, moments", va escriure la model en la descripció del post, on el seu marit, David Bisbal, ocupa un lloc destacat. A més, en la publicació, també apareixen els seus dos fills en comú i la filla gran del cantant, fruit de la seva anterior relació amb Elena Tablada.

Com era d'esperar, aquest post no ha passat per res desapercebut entre la resta d'usuaris d'aquesta xarxa social. Tant és així que, tan sols una hora després de la seva publicació, aquest carrusel va aconseguir assolir gairebé els 12.000 likes.

A més, diversos seguidors de Rosanna Zanetti no van voler deixar passar l'ocasió per dedicar-li unes boniques paraules, tant a ella com a David Bisbal, per la família que han format.

"Però que guapíssims i que grans estan els petits", ha escrit una usuària. "Llocs i moments únics que ja formen part del vostre àlbum dels records. A seguir col·leccionant molts més", li ha assegurat una altra internauta.

Altres, en canvi, van optar per agrair-li a Rosanna Zanetti que compartís amb ells aquests moments tan familiars. "M'encanten aquestes fotos tan entranyables amb la família. Els millors moments són aquests, moltes gràcies per compartir-los".