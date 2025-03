Les paraules del Papa Francesc sobre Pep Guardiola que ara cobren sentit

L'estat de salut del Papa Francesc ha estat motiu d'atenció en els últims dies. Als seus 88 anys, el Bisbe de Roma ha afrontat diversos problemes mèdics que han limitat la seva agenda i obligat a reorganitzar els seus compromisos públics.

Tanmateix, més enllà de la seva condició física, el seu missatge continua ressonant amb força en diferents àmbits, inclòs l'esportiu. Francesc ha utilitzat en nombroses ocasions el futbol com una metàfora de la vida, destacant valors com l'esforç i la humilitat.

Un exemple d'això es va donar el 2021. D'aquesta manera, va sorprendre en referir-se a la final de la Champions League i al gest de Pep Guardiola després de la derrota del Manchester.

El reconeixement del Papa Francesc a Pep Guardiola

En aquella edició del torneig, el Manchester City es va quedar a les portes de la glòria després de perdre davant el Chelsea a la final. Per a qualsevol entrenador, veure escapar-se el títol més important d'Europa en l'últim partit és un cop difícil d'assimilar.

Tanmateix, Pep Guardiola va reaccionar amb un gest que va cridar l'atenció del Papa Francesc. I és que el català va fer-li un petó la medalla de subcampió en lloc de rebutjar-la o mostrar frustració.

La seva santedat no va trigar a elogiar l'actitud del tècnic català. "M'han explicat aquests dies sobre un que va quedar segon, no sé on... Hi havia un guanyador i un que ha arribat segon", va començar.

"És normal que quan un arriba segon, fa morros, està trist i no dic arribar a llençar la medalla, però hi ha ganes de fer-ho. En canvi, ell ha besat la medalla", va expressar. D'aquesta manera, el Papa Francesc va reconèixer positivament el gest inesperat de Pep Guardiola.

La victòria en la derrota

Per al Papa, l'actitud de Pep Guardiola reflectia un aprenentatge profund sobre la vida. No es tractava només d'acceptar la derrota, sinó de trobar-hi un motiu de creixement. "Això ens ensenya que fins i tot en la derrota pot haver-hi victòria".

"Prendre amb maduresa la derrota, això et fa créixer. Et fa entendre que a la vida no hi ha només moments dolços. Quan un esportista afronta la derrota amb aquesta dignitat, és un honor", va afirmar.

La seva reflexió continua sent vigent en el món de l'esport, on la pressió per guanyar sovint eclipsa la importància del procés. En temps en què el Papa afronta els seus propis desafiaments de salut, el seu missatge sobre la resiliència en l'adversitat adquireix encara més rellevància.