Rosanna Zanetti, dona de David Bisbal, fa el pas definitiu: 'Ahir va ser un dia…'

Rosanna Zanetti no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de fer el pas definitiu sobre un dels grans desacords que ha tingut amb l'empresària, Elena Tablada. A través d'Instagram, la dona de David Bisbal ha celebrat amb els seus seguidors una data molt especial per a ells: "Ahir va ser un dia acolorit i amb molta llum".

Va ser el juny de 2011 quan el cantant i la dissenyadora de joies van decidir posar fi a la seva relació, després de cinc anys junts i una filla en comú. Des de llavors, ambdós han protagonitzat diversos conflictes, encara que ara tot apunta que han signat la pau.

No obstant això, el seu major conflicte es va produir l'any 2019, moment en què David Bisbal no va dubtar a acudir davant la Justícia per interposar una demanda contra la seva exparella. I tot en considerar que Elena Tablada estava utilitzant la imatge de la seva filla Ella per promocionar diverses marques publicitàries.

Finalment, el jutge va dictaminar a favor de l'artista almerienc, motiu pel qual l'empresària va haver de deixar de compartir a les xarxes socials contingut en què sortís la seva filla. No obstant això, i malgrat aquesta prohibició, temps després Rosanna Zanetti va publicar unes fotografies amb la menor.

Com era d'esperar, aquest gest va desfermar la guerra entre elles. Tant és així que l'ex de David Bisbal no va trigar a qüestionar públicament la decisió que havia pres la model.

Ara, Rosanna Zanetti ha fet el pas definitiu i ha tornat a publicar diverses imatges d'Ella a les seves xarxes socials. No obstant això, hi ha una raó de pes: el 15è aniversari de la jove.

Sense por a la reacció que pugui tenir Elena Tablada, Rosanna Zanetti ha tornat al seu perfil d'Instagram amb una nova i reveladora publicació protagonitzada per Ella.

Aquest dissabte, 15 de febrer, la primogènita de David Bisbal va complir 15 anys, data que ha celebrat amb tots els seus éssers estimats. I prova d'això és l'últim post que ha compartit la model veneçolana.

En ell, podem veure una sèrie d'imatges de la gran festa que Rosanna Zanetti i el cantant li han preparat a Ella. Tal com es pot apreciar a les instantànies, en aquesta celebració no han faltat els globus, molt color i un gran pastís fet especialment per a l'aniversari.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció dels internautes són les boniques paraules que la dona de David Bisbal li ha dedicat a la jove pel seu aniversari:

"Ahir va ser un dia acolorit, divertit i amb molta llum, com l'aniversari, Ella. No puc creure que ja siguin 15 anys, i pensar que quan la vaig conèixer tenia l'edat que té Matteo. Happy B-Day, Princesa".