Pocs esperaven el que la reina Letícia ha fet amb el guardaespatlles en un esdeveniment

El passat dimecres, 5 de març, la reina Letícia va inaugurar la 44a Fira Internacional d'Art Contemporani-ARCOmadrid. Entre la gran expectació, la dona de Felip va sorprendre pel que va fer amb la seva seguretat: va evitar que aquesta entorpís la tasca dels mitjans.

Com a bona coneixedora del que suposa ser periodista, Letícia es va mostrar propera i accessible en aquest últim esdeveniment al qual va assistir. Quan hi ha una gran acumulació de professionals, els guardaespatlles de la reina augmenten la pressió i intenten evitar l'assetjament. No obstant això, no és la primera vegada que la reina intervé per alleugerir la tensió i ajudar els mitjans a fer la seva feina.

La reina Letícia sorprèn amb la seva actitud en la seva última aparició

Un any més la Fira Internacional d'Art Contemporani-ARCOmadrid, ha obert les seves portes al públic. Ahir dimecres va tenir lloc la seva inauguració i la reina Letícia va presidir l'esdeveniment que donava el tret de sortida a una setmana dedicada a l'art.

Entre tanta expectació, pocs es van imaginar el que Letícia va acabar fent amb un dels seus guardaespatlles: evitar que entorpís la tasca dels mitjans. La dona de Felip ha demostrat en diverses ocasions el seu compromís amb la premsa i la seva disposició per facilitar la seva tasca informativa. Ahir, durant la inauguració de la Fira Internacional d'Art va tornar a demostrar aquesta proximitat i disponibilitat amb els mitjans.

Així ho publica Monarquia Confidencial després de parlar amb fonts properes a la Zarzuela. Afirmen que, en més d'una ocasió, l'equip de seguretat de la reina Letícia ha estat amonestat per ella mateixa. "Si veu que us apartem, ens crida l'atenció", ha revelat un dels seus guardaespatlles.

Això mateix va ser el que va succeir dimecres durant l'acte inaugural al qual va assistir Letícia. Va actuar per frenar la seva seguretat i afavorir amb això la feina dels periodistes allà presents. No obstant això, aquest fet no és aïllat, una situació similar es va donar en un dels pitjors moments viscuts per la reina.

Parlem de la seva presència a Paiporta després de la riuada que es va cobrar la vida de més de 200 persones el passat 29 d'octubre. Durant la seva visita va mostrar empatia amb les víctimes i va escoltar amb paciència els seus testimonis malgrat el clima de crispació que es vivia.

La reina Letícia vol ser propera i accessible

La seguretat de la reina Letícia és una prioritat absoluta. Un equip de guardaespatlles altament qualificats l'acompanya en tot moment, protegint-la de qualsevol amenaça. No obstant això, ella no vol que la seva seguretat sigui un obstacle per a la tasca de la premsa i per a la seva vida en general.

El seu objectiu és mantenir un equilibri entre la seguretat i l'accessibilitat, permetent als mitjans cobrir les seves activitats de manera professional i respectuosa. D'aquí que en la seva presència a ARCO intercedís per frenar el seu guardaespatlles i permetre a la premsa cobrir l'esdeveniment.

Malgrat la seva posició, s'esforça per connectar amb la gent i per mostrar una imatge de normalitat. La seva relació amb la premsa és un reflex d'aquesta actitud. De fet, se l'ha vist interactuar i fer broma amb alguns treballadors del mitjà.

Aquesta naturalitat també la comparteix amb els treballadors de la Zarzuela. Sempre que té ocasió, no dubta a realitzar ella mateixa algunes accions reservades per al seu equip. Com, per exemple, portar el seu propi paraigua els dies de pluja.

Sigui com sigui, el cert és que la reina Letícia abanderà la proximitat i l'accessibilitat. Entén i comprèn la feina de la premsa i facilita, en la mesura del possible, que duguin a terme la seva feina el millor possible. Sens dubte, reminiscències del seu passat com a periodista que la porten a empatitzar amb els que un dia van ser companys de professió.