Anunci inesperat de David Bisbal i Rosanna Zanetti: la decisió ja està presa

David Bisbal i Rosanna Zanetti han pres una decisió que ha sorprès a molts. La parella ha optat per fer una pausa en els seus compromisos per prioritzar la seva família. Abans que el cantant reprengui la seva gira, han decidit marxar de vacances junts.

Per a l'artista, aquests mesos han estat d'una intensitat aclaparadora. Des del llançament del seu disc nadalenc fins a les innombrables presentacions en llocs emblemàtics, no ha tingut ni un sol respir. Malgrat la satisfacció que li ha donat la seva feina, ara toca desconnectar.

L'anunci d'aquest viatge ha estat rebut amb alegria pels seus seguidors. Rosanna Zanetti ha estat l'encarregada de compartir les primeres imatges de l'escapada. En elles es pot veure la família gaudint d'un paisatge paradisíac.

Les platges, el sol i el mar han estat l'escenari perfecte per al descans de Bisbal. La parella ha compartit moments de relax en hamaques, passejos per la sorra i refrescants banys en aigües cristal·lines. Sens dubte, han trobat la destinació ideal per recuperar energies.

Però no només han gaudit del mar i el sol, sinó també de la natura en el seu màxim esplendor. En diverses imatges se'ls pot veure al costat de cavalls i explorant la vegetació del lloc. Un viatge pensat per connectar amb l'essencial i allunyar-se del soroll mediàtic.

Per desplaçar-se pel destí triat, han optat per un buggy. Aquest vehicle, dissenyat per recórrer terrenys arenosos, els ha permès moure's amb total llibertat. Ha estat una forma divertida d'explorar cada racó d'aquest paradís.

Rosanna, emocionada per l'experiència, ha volgut compartir la seva felicitat amb els seus seguidors. “Estar aquí ens està donant la vida”, ha escrit al costat d'una de les seves publicacions. En les seves paraules es percep l'entusiasme i la necessitat d'aquest descans.

La model també ha destacat com de bé li senta aquest clima. "No puc estimar més aquesta temperatura, el sol, la platja… això és un cos tropical", ha expressat amb alegria. Sens dubte, tant ella com Bisbal necessitaven un respir després de mesos de feina incessant.

Aquest viatge no només representa unes simples vacances. Per a la parella, és una oportunitat de reforçar els llaços familiars abans de tornar a la rutina. El cantant, conscient del que s'acosta amb la seva gira, ha volgut dedicar aquest temps als seus.

David Bisbal i Rosanna Zanetti, molt enamorats

Els compromisos professionals de Bisbal el portaran a recórrer diferents ciutats en els pròxims mesos. Concerts, assajos i promocions ocuparan gran part de la seva agenda. Per això, ha preferit gaudir ara d'aquest parèntesi amb la seva família.

El descans ha estat més que merescut després de l'exigent etapa que ha viscut. Des de la seva presentació a la Puerta del Sol fins a la seva actuació a l'Empire State Building, la seva agenda ha estat plena de reptes. Encara que se sent agraït, també reconeix la importància de desconnectar.

En els últims temps, Bisbal i Zanetti han demostrat ser una parella sòlida i unida. Malgrat el ritme frenètic de la carrera de l'artista, sempre han trobat la manera de prioritzar la seva vida personal. Aquest viatge és una mostra més del seu compromís amb la família.

Els seguidors del cantant han celebrat aquesta decisió. A les xarxes socials, molts han aplaudit que hagi triat prendre's un respir abans de tornar als escenaris. Consideren que, després de tant esforç, es mereix gaudir de moments així.

Per ara, no han revelat quan tornaran ni quin serà el seu pròxim destí. L'únic segur és que Bisbal tornarà amb les piles recarregades per seguir brillant als escenaris. I Rosanna, com sempre, estarà al seu costat donant-li suport en cada pas.