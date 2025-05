Rocío Flores es trenca: lluny de Rocío Carrasco i fent una cosa que mai no imaginava

Rocío Flores va decidir el setembre de 2022 allunyar-se dels mitjans de comunicació i emprendre nous projectes que res tenen a veure amb el que havia fet fins aleshores. Després de l'emissió de la docuserie protagonitzada per la seva mare Rocío, contar la verdad para seguir viva la jove es va dedicar a la venda de productes de bellesa i cura personal. Aquesta setmana Rocío Flores organitzava un esdeveniment per fomentar la connexió entre les seves sòcies, una reunió en què la filla d'Antonio David Flores va protagonitzar un moment molt emotiu.

La influencer no va poder contenir les llàgrimes en agrair a les seves companyes la seva presència en aquest retir. Flores es va emocionar en confirmar que són moltes les persones que aposten per ella i pel seu projecte. "Vaig sentir que tenia alguna cosa per aportar-li a algú", expressava Rocío.

L'emocionant moment protagonitzat per Rocío Flores en què no pot evitar plorar

Davant el seu plor, algunes participants es van aixecar per animar-la recordant-li que "les pedres també ploren".

La creadora de contingut va fer balanç d'aquesta trobada a les xarxes socials on va compartir diverses fotografies del que ella qualifica d'un "retir increïble". Una reunió que va tenir lloc a Sierra Nevada i que va superar totes les expectatives previstes.

La neta de Rocío Jurado, que porta anys distanciada de la seva mare, va titular la seva publicació amb un missatge carregat de significat. "Rodeja't de persones que vibrin com tu", es podia llegir al seu mur. Unes paraules que deixen clar que Flores ha trobat el seu lloc en aquesta firma internacional dedicada a la venda de productes cosmètics.

Aquesta dona de negocis, com ella mateixa es defineix a Instagram, ha estat capaç de reinventar-se. Marcada pel pes d'un cognom com el de la seva família materna, la jove va trencar amb la seva faceta mediàtica quan va deixar la seva feina a El Programa de Ana Rosa.

Rocío Flores ha trobat un espai lluny de la seva mare i de la televisió

Instal·lada a Màlaga a prop del seu pare i els seus germans David i Lola, Rocío ha aconseguit fer de les xarxes i de la seva faceta com a comercial el seu mitjà de vida. Després de molts anys ocupant titulars i hores de contingut en diferents programes, Flores va triar fer un pas enrere com també va fer el seu pare.

"Em va desestabilitzar molt, molt, i el millor que vaig poder fer va ser prendre el meu temps i seguir el meu camí", va afirmar Rocío sobre la seva etapa televisiva. La que va ser concursant de Supervivientes 2017 gaudeix ara del seu dia a dia, del seu xicot Manuel Bedmar i de la seva inseparable gosseta Roma, la veritable reina de casa seva.

A l'horitzó no hi ha senyals que es vagi a produir cap acostament amb la seva mare. Curiosament, Rocío Carrasco, que va estar allunyada del focus durant dues dècades, sembla seguir el camí contrari a la seva filla. Després de reaparèixer a Telecinco, la filla de Rocío Jurado es deixava veure fa alguns dies com el fitxatge estrella de La Familia de la Tele, a Televisió Espanyola.