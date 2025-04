David Flores Carrasco és notícia per culpa de Rocío Flores: 'El meu major...'

Rocío Flores reflexionava fa uns dies a les xarxes publicant un demolidor missatge: "El temps posa cadascú al seu lloc". Ara, la filla de Rocío Carrasco, deixant enrere aquest to enigmàtic, ha preferit donar protagonisme en la seva última publicació a les xarxes a una persona molt especial per a ella. La jove ha pujat una foto en la qual apareix amb el seu germà David feliç i somrient: "El meu major tresor", ha sentenciat Rocío referint-se al menor dels germans Flores.

No és la primera vegada que la neta de Rocío Jurado comparteix una imatge amb la seva "persona favorita". Els fills de Rocío Carrasco i Antonio David Flores mantenen un vincle molt especial tal com ella ha deixat palès en el seu perfil públic en innombrables ocasions.

Des que la influencer va deixar la seva feina com a col·laboradora de televisió, Rocío viu a Màlaga centrada en la seva feina en una línia de cosmètics. Una ocupació que li permet passar temps, a més de la seva parella Manuel Bedmar, amb el seu germà David.

Rocío Flores deixa clar una vegada més el que sent pel seu germà

El pas del temps ha demostrat que es donen suport mutu. No és d'estranyar que David es quedi a dormir a casa de la seva germana i el seu cunyat, amb qui també té molt bona relació.

Al llarg del temps hem pogut veure'ls créixer junts sempre al costat del seu pare. De nens van viure els enfrontaments legals dels seus pares, que van posar fi al seu matrimoni quan encara eren molt petits. Anys després es van posicionar del costat de l'exguàrdia civil amb qui van viure a Màlaga i juntament amb la seva llavors dona, Olga Moreno.

Rocío ha mostrat a través de les xarxes l'amor fraternal que sent per David. "Ell no s'imagina l'afortunada que soc de que sigui el meu germà", va escriure Rocío el dia que el jove complia 24 anys.

La filla de Rocío Carrasco té una excel·lent relació amb el seu germà David

La seva "altra meitat", com ella li diu afectuosament, l'acompanyà aquesta passada setmana a les processons de Màlaga. Els germans es van deixar veure junts pels carrers de la ciutat andalusa tan units com sempre.

La filla d'Antonio David Flores, que va deixar la seva feina a televisió el 2022, ha trobat a les xarxes socials un mitjà des del qual comparteix detalls de la seva vida. Amb més de 700 mil seguidors, la influencer fa partícips als seus fidels d'aquest amor tan profund i sincer que sent pel seu germà.

"Ningú m'ha ensenyat tant com tu", se sincerava Rocío en una altra publicació. Paraules que demostren que, malgrat les tensions existents en la seva família, el seu vincle és indestructible.