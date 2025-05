Manu confessa el costat fosc de 'Pasapalabra' i tothom es queda en xoc

Manu Pascual, concursant de Pasapalabra, és pel camí de convertir-se en un dels noms històrics del programa d'Antena 3. El jove, que no va trigar a guanyar-se l'afecte del públic per la seva simpatia, carisma i joventut, ha deixat a la vista també que la sinceritat és un altre dels seus valors. Així ho va demostrar aquesta setmana quan, a punt de resoldre 'El Rosco', va admetre que no confia en ningú de Pasapalabra.

El cert és que la citada prova és la de major tensió del concurs. És el moment en què els concursants estan especialment atents a cadascuna de les definicions aportades per Roberto Leal. Si bé ells procuren anotar el major nombre d'encerts, de vegades, encara que els pesi, és normal que arriscar-se provoqui que cometin algun error.

Això va ser el que van pensar tant Manu com la seva contrincant Rosa a 'El Rosco' amb el qual inauguraven la setmana. Tots dos concursants van decidir no arriscar-se a dir una paraula més, de manera que van quedar empatats en el marcador al final.

Manu adverteix de qui desconfia a l'hora de resoldre 'El Rosco'

"Empat peculiar perquè tots dos en tenien una més", va sentenciar Roberto Leal, referint-se als concursants. Va ser llavors quan el participant madrileny va aclarir què passa pel seu cap en aquell moment en què dubta si dir o no la paraula. "Dubtes de la teva ombra, però bé perquè, en qualsevol cas, hauríem empatat", va afirmar conforme amb el resultat.

Manu, de 28 anys, va arribar al popular concurs d'Antena 3 fa ara just un any. Va ser curiosament la seva àvia, molt fan del programa, qui va insistir perquè es presentés. Des d'aquell dia que va trepitjar per primera vegada el plató d'Antena 3 el madrileny suma ja més de 260 programes.

Manu reconeix que per a ell Orestes, Pablo i Moisès són els seus referents a Pasapalabra

Fa unes setmanes Roberto Leal li recordava al concursant que ja "només Orestes, Pablo i Moisès tenen números per sobre" en aquesta classificació de longevitat. Unes paraules després de les quals Manu explicava el que per a ell significaven aquests tres noms. "Tots han estat referents meus i és una il·lusió", assegurava el jove, qui reconeixia que no imaginava arribar tan lluny.

Si aquesta setmana Manu decidia no dir aquesta última paraula de 'El Rosco', fins al moment el concursant ha deixat a la vista que compta amb diverses estratègies. D'una banda, el madrileny ha mostrat gran agilitat a 'El Rosco'. Però també compta l'encertada elecció de respondre o esperar, així com la capacitat d'aprofitar el seu coneixement per col·locar-se en una posició avantatjosa davant del seu rival.

De fet, fa unes setmanes va aconseguir descol·locar la seva oponent Rosa quan va començar 'El Rosco' amb un "pasapalabra". Malgrat tenir més segons acumulats, el madrileny va donar aquesta resposta en la primera definició. Una manera una mica inusual de començar que finalment el va portar a realitzar un dels roscos més ràpids del seu concurs, provocant els nervis de la seva rival.